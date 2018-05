31.03.1976 in Madrid - Halbfinale (Hinspiel, 1:1): Nach einem frühen Rückstand meldet sich der FC Bayern im Santiago Bernabéu noch vor dem Halbzeitpfiff zurück und gleicht dank eines Tores von Gerd Müller zum 1:1 aus. Bei diesem Ergebnis bleibt es auch, sodass die Mannschaft von Dettmar Cramer mit einer guten Ausgangslage ins Rückspiel gehen kann. Tore: 1:0 Roberto Martínez (8.), 1:1 Müller (43.) © imago/WEREK

14.04.1976 in München - Halbfinale (Rückspiel, 2:0 für Bayern): Dem Blick von Günter Netzer ist abzulesen, dass das Spiel im Olympiastadion gegen seine Königlichen und für die Roten um Uli Hoeneß und Co. läuft. Die Bayern erwischen einen perfekten Start und dürfen sich wieder einmal bei Gerd Müller bedanken, der den Final-Einzug durch seinen Doppelpack in der 9. und 31. Minute perfekt macht. Dem 2:0 über Real Madrid folgt in Glasgow gegen AS Saint-Étienne ein weiterer Sieg ohne Gegentor (1:0), der den Münchenern den Henkelpokal beschert. Tore: 1:0 Müller (9.), 2:0 Müller (31.) © imago

08.04.1987 in München - Halbfinale (Hinspiel, 4:1 für Bayern): Welch ein irres Fußballspiel im Olympiastadion! Die 75.000 Zuschauer kommen im Halbfinale des Europapokals der Landesmeister voll auf ihre Kosten. Die heimischen Fans dürfen sich über zwei verwandelte Matthäus-Elfmeter und zwei Rote Karten für Real Madrid (Juanito und Mino) freuen. Letztere haben natürlich großen Anteil daran, dass die Hausherren, für die zudem Klaus Augenthaler und Roland Wohlfarth treffen, einen 4:1-Triumph einfahren können. 1:0 Augenthaler (11.), 2:0 Matthäus (30.), 3:0 Wohlfarth (37.), 3:1 Butragueño (45.), 4:1 Matthäus (53.) © imago/Pressefoto Baumann

22.04.1987 in Madrid - Halbfinale (Rückspiel, 1:0 für Real): In der spanischen Hauptstadt bekommt Bayern-Torwart Jean-Marie Pfaff zwar deutlich mehr zu tun, doch niemand hat ernsthaft damit gerechnet, dass nach dem deutlichen Hinspielsieg noch etwas anbrennen könnte. Bayern verliert nicht nur das Spiel mit 0:1, sondern auch Klaus Augenthaler, der zeigt, dass auch die Gäste für Rote Karten gut sein können. Ohne "Auge" verpasst der FCB im Finale gegen den FC Porto (1:2) den Titel. Tor: 1:0 Santillana (28.) © imago sportfotodienst

03.03.1988 in München - Viertelfinale (Hinspiel, 3:2 für Bayern): Lange Zeit deutet alles darauf hin, dass der FC Bayern auch das dritte Duell in der Königsklasse gegen Real für sich entscheiden kann. Die Hausherren führen im Olympiastadion bereits mit 3:0, ehe die Gäste kurz vor Schluss zurückschlagen. Butragueño und Hugo Sánchez verkürzen auf 2:3 und verschaffen sich damit keine schlechte Ausgangslage. Letzterer Torschütze erinnert sich später im "tz"-Interview mit Freude an seinen großen Moment zurück: "... und dann bekam ich in der letzten Minute meine große Chance: ein Freistoß. Es lag Schnee, dann habe ich einfach draufgehalten, und der Ball ist Jean-Marie Pfaff reingerutscht – 3:2." Tore: 1:0 Pflügler (39.), 2:0 Eder (45.), 3:0 Wohlfarth (47.), 3:1 Butragueño (85.), 3:2 Hugo Sánchez (90.) © imago

16.03.1988 in Madrid - Viertelfinale (Rückspiel, 2:0 für Real): Dem FCB gelingt es im Bernabéu nicht, den Hinspielsieg übers Ziel zu retten. Milan Jankovic und Míchel führen die Madrilenen zu einem souveränen 2:0-Erfolg. Etwa ein Jahr nach dem Platzverweis-Drama und dem Aus im Halbfinale gelingt den Spaniern also die Revanche ... und damit das erste Weiterkommen gegen den Bundesligisten im Europapokal. Tore: 1:0 Jankovic (26.), 2:0 Míchel (41.) © imago

29.02.2000 in Madrid - Zwischenrunde (Hinspiel, 4:2 für Bayern): An diese beiden Gala-Auftritte wird sich jeder Bayern-Fan noch mit großem Vergnügen erinnern. In der zweiten Gruppenphase, die längst wieder von der Fußballbühne verschwunden ist, kommt es zu diesem Kracher-Duell. Im Bernabéu erwischen die Gäste den eindeutig besseren Start und führen bereits nach knapp 25 Minuten durch Tore von Mehmet Scholl und Stefan Effenberg mit 2:0. Zwar können die Königlichen zweimal verkürzen, doch den Schlusspunkt setzt der FCB. Tore: 0:1 Scholl (21.), 0:2 Effenberg (24.), 1:2 Morientes (25.), 1:3 Fink (39.), 2:3 Raúl (48.), 2:4 Paulo Sérgio (66.) © imago

08.03.2000 in München - Zwischenrunde (Rückspiel, 4:1 für Bayern): Wer nach dem 4:2 im Hinspiel mit einer Real-Revanche gerechnet hat, wird im Olympiastadion eines Besseren belehrt. Die Roten machen genau da weiter, wo sie im Bernabéu aufgehört haben und führen erneut nach etwa einer halben Stunde mit 2:0. Phasenweise spielen Scholl, Effenberg und Co. die Spanier an die Wand. In der Schlussphase hat dann der eingewechselte Alexander Zickler seinen großen Auftritt, der Madrid mit einem Doppelpack den Rest gibt. Tore: 1:0 Scholl (4.), 2:0 Elber (30.), 2:1 Helguera (69.), 3:1 Zickler (79.), 4:1 Zickler (90.) © imago

03.05.2000 in Madrid - Halbfinale (Hinspiel, 2:0 für Real): Wie viel ist der Sieg aus der Zwischenrunde wirklich wert? Mit dieser Frage gingen die FCB-Fans ins zweite Duell innerhalb von nur einer Saison. Ausgerechnet im deutlich wichtigeren Halbfinale können die Münchener die Form aus der Zwischenrunde jedoch nicht mehr abrufen. Auch dank eines Eigentores von Jens Jeremies erspielt sich Real vor heimischem Publikum eine perfekte Ausgangslage. Tore: 1:0 Anelka (4.), 2:0 Jeremies (33./Eigentor) © imago

09.05.2000 in München - Halbfinale (Rückspiel, 2:1 für Bayern): Dieser Sieg gehört zu den bittersten der Bayern-Historie, da er am Ende nichts wert ist - zumal zu Beginn alles nach Plan läuft. Als Carsten Jancker zum frühen 1:0 einnetzt, ist die Hoffnung im weiten Rund des Olympiastadions groß. Doch obwohl der Rekordmeister keinem Zweikampf aus dem Weg geht, schlägt es nach einer halben Stunde bei Oliver Kahn ein. Bayern braucht zu diesem Zeitpunkt drei weitere Tore für das große Wunder. Dieses bleibt jedoch aus und die Spanier holen trotz drei Niederlagen gegen den FCB (bei nur einem Sieg) innerhalb von einer CL-Saison den Henkelpokal. So ungerecht kann Fußball sein. Tore: 1:0 Jancker (12.), 1:1 Anelka (31.), 2:1 Elber (54.) © imago

01.05.2001 in Madrid - Halbfinale (Hinspiel, 1:0 für Bayern): Nach der Partie dürfen sich die Vorderleute bei Oliver Kahn bedanken, der mit seinen Paraden einen großen Anteil am Erfolg im Santiago Bernabéu hat. Der "Titan" sorgt dafür, dass hinten die Null steht. Vorne reicht ein Treffer von Giovane Elber, um mit einem Sieg nach Hause zu fahren. Das Finale von Mailand scheint in Griffweite. Tor: 0:1 Elber (55.) © imago

09.05.2001 in München - Halbfinale (Rückspiel, 2:1 für Bayern): Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Aus gegen Real kommt es erneut in dieser Runde, erneut in diesem Stadion und erneut gegen diesen Gegner zur Entscheidung im Kampf um den Einzug ins Finale. Das Spiel endet - wie sollte es anders sein - erneut mit einem 2:1-Sieg für die Roten. Doch diesmal jubeln die Hausherren, weil sie im Hinspiel für die besseren Voraussetzungen gesorgt haben. Wie die Geschichte endet, ist bekannt: Der FC Bayern wird zum vierten Mal Champions-League-Sieger. Tore: 1:0 Elber (8.), 1:1 Figo (14.), 2:1 Jeremies (34.) © imago

02.04.2002 in München - Viertelfinale (Hinspiel, 2:1 für Bayern): Wenn Bayern im Olympiastadion auf Real Madrid trifft, dann kann es offensichtlich nur ein Ergebnis geben: Zum dritten Mal in Folge entscheidet der FCB das Duell im eigenen Stadion mit 2:1 für sich - allerdings nur, weil Effenberg und Pizarro in der Schlussphase noch zwei Tore gelingen. 0:1 Geremi (11.), 1:1 Effenberg (82.), 2:1 Pizarro (88.) © imago

10.04.2002 in Madrid - Viertelfinale (Rückspiel, 2:0 für Real): Diesmal reicht es für den deutschen Rekordmeister nicht. Lange Zeit deutet vieles darauf hin, dass Effe und Co. ins Halbfinale einziehen können. Erst circa zwanzig Minuten vor Schluss übernehmen die Spanier das Ruder. Dank eines geduldigen Auftritts gelingt es der Mannschaft von Vincente Del Bosque "La Bestia Negra" ("Die schwarze Bestie") aus dem Wettbewerb zu befördern. Tore: 1:0 Helguera (69.), 2:0 Guti (85.) © imago

24.02.2004 in München - Achtelfinale (Hinspiel, 1:1): Wer erinnert sich nicht an die unfassbaren Freistöße von Roberto Carlos, der praktisch aus jeder Entfernung das Runde mit viel Effet ins Eckige befördern konnte. Eine Kostprobe seines Könnens gibt er kurz vor Schluss - und kurz nach dem Führungstreffer der Bayern - ab. Selbst Oliver Kahn ist bei diesem Hammer machtlos - und die gute Ausgangslage ist dahin. Tore: 1:0 Makaay (75.), Roberto Carlos (83.) © imago

10.03.2004 in Madrid - Achtelfinale (Rückspiel, 1:0 für Real): Gegen diese Schusstechnik ist einfach kein Kraut gewachsen. Ein Geniestreich von Zinedine Zidane reicht aus, um den FC Bayern München aus der Königsklasse zu schmeißen. Die Gäste drängen nach dem Treffer des heutigen Real-Trainers zwar 60 Minuten lang auf den Ausgleich, schaffen es jedoch nicht, die Abwehr um Torwart Iker Casillas, Michel Salgado, Raúl Bravo und Co. aus den Angeln zu heben. Tor: 1:0 Zidane (32.) © imago/WEREK

20.02.2007 in Madrid - Achtelfinale (Hinspiel, 3:2 für Real): Wie wichtig dieses Tor von Mark van Bommel ist, sollten die Münchener erst im Rückspiel erfahren. Dennoch kann man diesem Jubel ansehen, wie wichtig dieser Anschlusstreffer des Niederländers kurz vor Schluss ist. Endlich gibt es im Duell Real vs. Bayern mal wieder ein echtes Torfestival zu sehen, an dem sich beide Mannschaften redlich beteiligen. Mit Raúl und Ruud van Nistelrooy sorgen zwei Stürmer für die Tore der Königlichen, deren Weg später in die Bundesliga führen wird. Tore: 1:0 Raúl (10.), 1:1 Lucio (23.), 2:1 Raúl (28.), 3:1 van Nistelrooy (34.), 3:2 van Bommel (88.) © imago

07.03.2007 in München - Achtelfinale (Rückspiel, 2:1 für Bayern): Wer nur zehn Sekunden zu spät in der Allianz Arena Platz nahm, wird diesen historischen Moment verpasst haben. Roy Makaay erzielt nach genau 10,03 Sekunden das schnellste Tor in der Geschichte der UEFA Champions League. Zudem ist dieser Moment der Startschuss für den späteren Einzug ins Viertelfinale, an dem auch van Nistelrooys verwandelter Elfmeter kurz vor Abpfiff nichts mehr ändern kann. Und wie so häufig endet auch dieses Münchener Heimspiel gegen Real mit 2:1. Tore: 1:0 Makaay (1.), 2:0 Lucio (67.), 2:1 van Nistelrooy (83.) © imago

17.04.2012 in München - Halbfinale (Hinspiel, 2:1 für Bayern): Wie enden noch einmal die Spiele zwischen Bayern und Real in München? Richtig: 2:1 für die Gastgeber. Insofern ist auch dieser Heimsieg der Roten keine Überraschung - das Zustandekommen dafür aber umso mehr. Es dauert nämlich bis zur 89. Minute an, ehe Mario Gomez die Fans in der Allianz Arena erlöst. Der erste Schritt zum Einzug ins "Finale Dahoam" ist getan. Tore: 1:0 Ribéry (17.), 1:1 Özil (53.), 2:1 Gomez (89.) © imago

25.04.2012 in Madrid - Halbfinale (Rückspiel, 2:1 für Real, 1:3 i.E.): Der nackte Wahnsinn: Selbst den größten Fußballern auf dem Erdboden versagen angesichts der enormen Bedeutung dieses Halbfinal-Rückspiels die Nerven. Während Cristiano Ronaldo, Kaká und Sergio Ramos (auf Seiten Reals) sowie Toni Kroos und Philipp Lahm (auf Seiten der Bayern) im Elfmeterschießen nicht verwandeln können, bleibt Bastian Schweinsteiger cool. Sein finaler Strafstoß lässt den Traum vom "Finale Dahoam" tatsächlich Realität werden. Gänsehaut im Gästeblock! Tore: 1:0 Ronaldo (6.), 2:0 Ronaldo (14.), 2:1 Robben (27.) © imago

23.04.2014 in Madrid - Halbfinale (Hinspiel, 1:0 für Real): Karim Benzema lässt die Königlichen jubeln und den Titelverteidiger alt aussehen. Zu diesem Zeitpunkt haben die Gäste aber noch die Hoffnung, den Triumph von London wiederholen zu können. Den überlegenen Hausherren gelingt es nämlich nicht, sich eine noch bessere Ausgangslage zu verschaffen. Die Tore hat sich das Team des späteren FCB-Trainers Carlo Ancelotti allerdings für das Rückspiel aufgehoben ... Tor: 1:0 Benzema (19.) © imago/Sportimage

29.04.2014 in München - Halbfinale (Rückspiel, 4:0 für Real): Ausgerechnet gegen die Königlichen muss Ex-Barcelona-Coach Pep Guardiola seine vielleicht schmerzhafteste Niederlage hinnehmen. Im eigenen Stadion werden die Münchner von den Gästen an die Wand gespielt. Der FCB kassiert beim 0:4 die höchste Heimpleite in seiner Europapokalgeschichte und entwickelt darüber hinaus auch noch eine Spanien-Fobie. Die Hoffnung auf die Titelverteidigung wird von den kaltschnäuzigen Spaniern brutal zerstört. Tore: 0:1 Ramos (16.), 0:2 Ramos (20.), 0:3 Ronaldo (34.), 0:4 Ronaldo (90.) © imago/Revierfoto

12.04.2017 in München - Viertelfinale (Hinspiel, 2:1 für Real): Alles beginnt nach Plan: Arturo Vidal sorgt zu einem perfekten Zeitpunkt für die wichtige Führung. Allerdings haben die Bayern ihre Rechnung ohne Cristiano Ronaldo gemacht, der nach der Halbzeit wieder einmal aufdreht und einen Doppelpack schnürt. Den Gästen spielt zudem in die Karten, dass Javi Martínez nach gut einer Stunde mit Gelb-Rot vom Platz muss. Es droht das nächste Aus gegen die Königlichen. Tore: 1:0 Vidal (25.), 1:1 Ronaldo (47.), 2:1 Ronaldo (77.) © imago/Jan Huebner