Wer ist Ki-Jana Hoever? Klopp verhilft Holland-Teenager (16) zum Liverpool-Debüt

Wir schreiben das Jahr 2002. In Europa gibt es schon den Euro, Angela Merkel ist längst Vorsitzende der CDU und bereitete sich auf ihre Kanzlerschaft vor, die knapp drei Jahre später beginnen sollte. Und Holland - ja, Holland verpasst die WM, bei der Deutschland mit Teamchef Rudi Völler sensationell ins Finale einzieht. Gar nicht so lange her - oder doch?