Wer ist Nico Schulz? Drei Geheimnisse über den neuen DFB-Star 

Die enttäuschende WM verfolgte Nico Schulz vom Fernseher aus. Jetzt ist er Teil der deutschen Nationalelf, die den ramponierten Ruf des Weltmeisters von 2014 wieder aufpolieren soll. Doch was macht den gebürtigen Berliner in Diensten von 1899 Hoffenheim eigentlich aus? Wir verraten, wer dieser Nico Schulz wirklich ist!

Drei neue Spieler nominierte Bundestrainer Joachim Löw für die beiden ersten Partien nach dem WM-Debakel von Russland: Paris-Zugang Thilo Kehrer, Supertalent Kai Havertz – und Nico Schulz. Doch mit seinen 25 Jahren ist Linksverteidiger Schulz längst kein Talent mehr wie Havertz und er sorgte auch nicht für Furore, weil er wie Kehrer in diesem Sommer für 37 Millionen Euro den Verein wechselte.

Doch wer ist dieser Schulz? Wie tickt er? Was macht Schulz, der nach den Stationen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach bei der TSG Hoffenheim landete, aus? Eine Spurensuche.

Fast hätte er Nico D´Abundo geheißen

Fast hätte Schulz gar nicht Schulz geheißen, sondern D´Abundo. „Die Familie meines Vaters heißt D´Abundo“, erklärt der pfeilschnelle Außenverteidiger. Sein Vater ist Italiener, die Mutter ist Deutsche. Die Eltern waren nie verheiratet und Nico bekam den Namen der Mutter. In den Ferien ging es für die Familie früher fast jedes Jahr auf die italienische Insel Ischia, dort wohnten die Großeltern. Dort fühlte sich Schulz, der in Berlin geboren und aufgewachsen ist, wohl. Und bis heute liebt er das italienische Essen – wobei er da hohe Ansprüche hat. Pasta und Pizza! In der Jugend wurde er in dieser Hinsicht von der italienischen Großmutter sehr verwöhnt.

Der DFB-Kader für die Länderspiele gegen Frankreich und Peru Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München) © imago/photoarena/Eisenhuth Tor: Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) © Getty Images Abwehr: Joshua Kimmich (FC Bayern München) © dpa Abwehr: Mats Hummels (FC Bayern München) © dpa Abwehr: Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) © dpa Abwehr: Antonio Rüdiger (FC Chelsea) © dpa Abwehr: Jerome Boateng (FC Bayern München) © imago/Avanti Abwehr: Niklas Süle (FC Bayern München) © dpa Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) © imago/DeFodi Abwehr: Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) © dpa Abwehr: Nico Schulz (TSG Hoffenheim) © imago/Team 2 Mittelfeld: Ilkay Guendogan (Manchester City) © dpa Mittelfeld: Toni Kroos (Real Madrid) © dpa Mittelfeld: Leon Goretzka (FC Bayern München) © imago/Revierfoto Mittelfeld: Julian Brandt (Bayern Leverkusen) © imago/Kolvenbach Mittelfeld: Kai Havertz (Bayer Leverkusen) © imago/DeFodi Mittelfeld: Julian Draxler (Paris Saint-Germain) © dpa Mittelfeld: Leroy Sane (Manchester City) © dpa Angriff: Marco Reus (Borussia Dortmund) © dpa Angriff: Thomas Müller (FC Bayern München) © dpa Angriff: Timo Werner (RB Leipzig) © dpa Angriff: Nils Petersen (SC Freiburg) © dpa

Fußball liegt in der Familie

Doch nicht nur die Vorliebe für gutes italienisches Essen liegt bei Schulz in der Familie. Sondern auch der Fußball. Nicos kleiner Bruder Gian Luca ist ebenfalls ein talentierter Kicker, auch wenn er es bisher nicht so weit wie der Große geschafft hat. Gian Luca spielte bei Union Berlin im Nachwuchsbereich, inzwischen kickt der schnelle Rechtsaußen in der Regionalliga für Union Fürstenwalde vor den Toren Berlins. Die Karrierewege sind verschiedene, doch die frühen Vorbilder der beiden Brüder waren dieselben.

Mit seinem Vorbild spielt er nun zusammen

Und mit einem dieser Vorbilder spielt zumindest Nico nun zusammen. Schulz durchlief die Nachwuchsabteilung von Hertha BSC, zu den älteren Spielern des Hauptstadtklubs schaute er auf. Dazu zählte neben Sejad Salihovic und Patrick Ebert auch Jerome Boateng, mit dem er nun Seite an Seite in der Nationalmannschaft trainiert. "Sie waren wie wir normale Berliner Jungs, die es nach oben schafften“, erinnert sich Schulz zurück: „Das spornte uns an. Dazu polarisierten sie, jeder kannte und sprach über sie. Sie waren damals einfach cool für uns Jüngere.“

Und nun kämpfen die beiden Berliner Jungs für Jogi und das DFB-Team, um den ramponierten Ruf von Fußball-Deutschland nach der verkorksten WM wieder aufzupolieren.