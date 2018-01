Wer mit wem? So wohnt das deutsche Team bei der Handball-EM in Kroatien

Es geht nun in die heiße Phase bei der Handball-Europameisterschaft. In der Hauptrunde trifft die DHB-Auswahl am Freitag zunächst auf Tschechien (18.15 Uhr, ZDF) und muss sich am Sonntag gegen Dänemark beweisen. Für diese Spiele ist die deutsche Nationalmannschaft extra umgezogen. SPORTBUZZER-Reporter Jens Kürbis wirft einen Blick auf die Zimmerbelegungen.