"Werbung für den Fußball": Die Stimmen zum Holstein-Sieg

Frank Schmidt, Cheftrainer Heidenheim: "Wir haben nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Norman Theuerkauf in der 35. Minute Probleme in unserem Deckungszentrum bekommen. Dazu war die Doppelstrafe Elfmeter und Rot gegen Wittek brutal bitter. Das war eine Schlüsselszene der Partie gegen offensiv sehr, sehr starke Kieler. Ich muss kritisieren, dass wir nach unserem 3:2 zu sehr den Moment genossen haben. Dass in Unterzahl nicht das Signal kommt, hier geht’s jetzt in eine Schlacht."