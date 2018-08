Werden Sie Robert Hartings Nachfolgerin, Gina Lückenkemper?

Anzeige

Den Vorlauf am Montag konnte sich Gina Lückenkemper sparen. Als eine der zwölf schnellsten europäischen 100-Meter-Läuferinnen des Jahres ist die 21-Jährige aus Hamm im Halbfinale (am heutigen Dienstag, 19.05 Uhr) gesetzt. Sie will ins Finale (21.30 Uhr). Wovon sie noch träumt, erzählt sie im Interview. Frau Lückenkemper, bei der WM in London 2017 liefen sie 10,95 Sekunden im Vorlauf über 100 Meter. So schnell war 26 Jahre lang keine deutsche Sprinterin. Was hat das mit Ihnen gemacht? Es ist einfach genial zu wissen: Ich kann den Laden richtig aufmischen und in Zukunft vorn mitlaufen. Das motiviert mich auch vor der EM in Berlin enorm. Die Konkurrenz weiß jetzt, wer ich bin. Die haben mich auf dem Zettel. Mit der 10,95 hätten sie WM-Bronze gewonnen, waren aber im Halbfinale gescheitert. Ärgert das einen? Ich bin einfach noch jung. Da kann man solche Zeiten nicht jeden Tag abrufen. Es war ein anderer Tag, eine andere Uhrzeit, komplett andere Bedingungen. Die Leute vergessen das immer ganz schnell: Ich stehe noch am Anfang meiner Karriere. Ich bin erst 21 Jahre alt. Das ist für eine Sprinterin noch kein Alter. Dass ich mit 20 in London schon so eine Zeit laufe, ist doch schon Wahnsinn genug.

Wie schafft man es, wenn es auf jede Tausendstelsekunde ankommt, auf den Punkt fit zu sein? Clever trainieren. Ich habe da einen genialen Trainer mit Ulli Kunst (Ulrich Kunst, Anm. d. Red.), der mich wahnsinnig gut kennt, der mich auf den Punkt fit macht. Das ist schon so eine Kunst – wie sein Name eben (lacht). Er geht nicht nur auf meinen körperlichen Zustand ein, sondern auch auf meine emotionale Ebene. Der Kopf muss auch zu 100 Prozent da sein. Sie haben mal gesagt, Sie versuchen, am Start nichts zu denken. Wie funktioniert das? Einfach nur laufen! Das ist das, was ich liebe, woran ich Spaß habe. Und das funktioniert für mich hervorragend. Ich konzentriere mich auf mich und mein Rennen, komme schnell in meinen Tunnel und bin dabei noch locker und entspannt. Das ist eine optimale Mischung. Von Ihnen stammt das Zitat: „Deutscher Sprint ist geil.“ Entsteht da mit ihnen, Tatjana Pinto und Rebekka Haase eine neue Laufgeneration? O ja. Wir haben eine erfolgreiche, junge Generation, die da heranwächst – und viele Charaktere. Und Charaktere ziehen. Wir haben keine Angst vor den Medien, dem Reden und Erzählen. Wir sind interessant. Es ist eben auch Athletenaufgabe, die Leichtathletik voranzutreiben.

Gut gelaunt: Gina Lückenkemper blödelt bei einem Wettkampf. © dpa

EM-Organisator Frank Kowalski traut Ihnen zu, eines der neuen Leichtathletik-Gesichter zu werden, wenn Robert Harting seine Karriere beendet. (hier mehr dazu) Ich kann mir so eine Rolle vorstellen, aber nicht so extrem, wie der Robert das gemacht hat. Ich will nicht wissen, wie viele schlaflose Nächte er deswegen hatte. Das ist schon eine enorme zusätzliche mentale Belastung. Was auf ihn da alles einprasselt: Kritik, Diskussionen. Das ist so nervenaufreibend und zehrt so an den Kräften. Dafür bin ich dann doch noch nicht bereit. Aber es ist für mich eine Ehre, dass Leute mir das zutrauen. Ich könnte mir das im Lückenkemper-Style vorstellen. Warum sind junge Leichtathletik-Stars so wichtig? Die Leichtathletik braucht ein Gesicht und junge Gesichter. Athleten, die man kennt, die durch Erfolge und darüber hinaus bekannt sind. Man muss eine Marke sein, gerade in den Sportarten, die nicht Fußball sind, wird das immer wichtiger. Ich glaube das gelingt mir. Bei In­sta­gram habe ich 84.000 Follower. Mir macht das Spaß. Aber ich möchte nie als Influencerin gesehen oder verstanden werden. Ich bin Leistungssportlerin. Bei mir gibt es kein „15 Prozent auf eure nächste Bestellung, wenn ihr…“.

Sie waren zuletzt mit Pferd Picasso in einem Reitmagazin. Auch eine Art der Werbung für die Leichtathletik? Ich finde das cool. Aber noch cooler finde ich es, dass ich es mit Picasso in die „Wendy“ geschafft habe. Das ist das Magazin, für das ich als kleines Mädchen mein gesamtes Taschengeld ausgegeben habe. Das hat meine Kindheit sehr geprägt, war ein großer Teil meines Lebens. Mit Bild in der „Wendy“: Karrierehighlight, jetzt habe ich alles erreicht und kann aufhören (lacht). Es ist einfach schön, dass mein Hobby mit dem Reiten so präsent ist. Das ist auch ein Teil von mir, den ich weitergeben kann. Ich reite, seit ich fünf bin. Ich bin einfach das schnelle, verrückte Pferdemädchen.

Gina Lückenkemper bei der Leichtathletik-EM: "Alles ist möglich." © dpa