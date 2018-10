Trotz Pizarro-Tor: Werder Bremen geht gegen Leverkusen unter

Mit Konterfußball der Extraklasse hat Bayer Leverkusen ausgerechnet bei den so heimstarken Bremern die sportliche Talfahrt gestoppt und Trainer Heiko Herrlich aus der Schusslinie genommen. Die Rheinländer gewannen am Sonntagabend in einem hochklassigen Spiel bei Werder mit 6:2 (3:0) und fügten den Norddeutschen damit die erste Heimniederlage seit der Amtsübernahme von Trainer Florian Kohfeldt Ende Oktober 2017 zu. Seitdem war Bremen in der Fußball-Bundesliga in 16 Spielen vor eigenem Publikum ungeschlagen geblieben.

"Da bin ich wieder": Zum fünften Mal heuert der inzwischen 39-jährige Claudio Pizarro zur Saison 2018/19 bei Werder Bremen an. Dort soll er nicht nur für Tore sorgen, sondern auch seine geballte Erfahrung an die jungen Stürmer der Grün-Weißen weitergeben. © imago/Nordphoto

Sein erstes und einziges Tor im Trikot des 1. FC Köln: Pizarro trifft zum 1:0 gegen den VfB Stuttgart. Allerdings ändert auch das weder etwas an der 2:3-Niederlage noch an dem späteren Abstieg des Klubs. © imago/Laci Perenyi

Pizrarros bis dato letztes Bundesliga-Tor im Werder-Trikot: Am 10. März 2017 trifft der Sturm-Veteran beim 1:1 bei Bayer Leverkusen. Es ist sein 191. Tor in der deutschen Fußball-Eliteliga. © Imago

Claudio Pizarro und Pep Guardiola: Unter dem charismatischen Bayern-Trainer aus Spanien kommt der Peruaner in seinem letzten Jahr in München 2014/2015 nur noch auf 13 Liga-Einsätze ... © Imago

Pizarro in München, die Zweite. Ab 2012 spielt der Stürmer noch einmal für den deutschen Rekordmeister und holt sich am 25. Mai 2013 im Finale gegen Dortmund (2:1) endlich den Henkelpokal ... © Imago

Die Krönung der Pizarro-Erfolgsstory in Bremen: Mit seinem 134. Bundesliga-Tor löst er am 23. Oktober 2010 beim 4:1 in Mönchengladbach den bisherigen, besten ausländischen Torjäger Giovane Elber ab.

Nach fünf Jahren ist (erst mal) Schluss in München. Claudio Pizarro wechselt zum FC Chelsea. In London kommt er allerdings nur auf 32 Pflichtspiel-Einsätze (2 Tore). © imago sportfotodienst

Pizarro in Lima: Der Ruf des Hauptstadtklubs Alianza lässt nicht lange auf sich warten. Ab 1998 stürmt er für den 22-fachen peruanischen Meister. Piza knipst in 44 Spielen 25-mal, empfiehlt sich nachhaltig für Europa ... © Imago

Die Anfänge in Peru: Bereits im Alter von 16 Jahren debütiert Claudio Pizarro für den peruanischen Erstligisten Deportivo Pesquero. In 42 Spielen trifft er elfmal. © Imago

Zehn Peruaner spielten bisher in der Bundesliga - aber keiner dieser südamerikanischen Profis erlangte ähnlichen Kultstatus wie Claudio Pizarro (r., mit Ailton), der am 28. August 1999 erstmals in der Liga für Werder Bremen auflief. © Imago

Werder-Abwehr ungewohnt wackelig

Herrlich hatte seine Mannschaft im Vergleich zum 2:3 in der Europa League in Zürich gleich auf vier Positionen verändert. So kehrte unter anderem Volland in die Sturmspitze zurück - ein Wechsel, der sich bereits in der achten Minute auszahlte. Nach feiner Vorarbeit von Bellarabi brauchte der Nationalspieler im Strafraum aus kurzer Distanz nur noch einzuschieben.

Die Bremer benötigten eine Weile, um sich vom Rückstand zu erholen. Hinzu kam, dass Kohfeldt sein Team kurzfristig hatte umbauen müssen, weil Abwehrchef Niklas Moisander wegen muskulärer Probleme passen musste. Werder agierte daher in der Abwehr mit Dreierkette mit Sebastian Langkamp in zentraler Position und Marco Friedl auf der rechten Seite. Umstellungen, die dem sonst so stabilen Bremer Spiel überhaupt nicht bekamen. Da in dem verletzten Philipp Bargfede ein weiterer Stabilisator vor der Abwehr fehlte, wirkte die Defensive der Gastgeber ungewohnt wackelig.