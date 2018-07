Werder Bremen vor der Verpflichtung von Davy Klaassen vom FC Everton

Der Transfer des niederländischen Nationalspielers Davy Klaassen vom FC Everton zu Werder Bremen rückt immer näher. Nach Informationen der Bild wird der Mittelfeldspieler am Donnerstag zu finalen Vertragsgesprächen in Bremen erwartet. Angeblich sollen die Hanseaten bereit sein, rund 15 Millionen Euro für den 25-Jährigen zu bezahlen. Damit wäre er der teuerste Transfer in der Bremer Vereinsgeschichte.