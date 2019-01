Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Beide Teams starteten mit wichtigen Siegen in die Rückrunde. Eintracht Frankfurt wies den SC Freiburg klar mit 3:1 in die Schranken. Werder Bremen gewann das kleine Nord-Derby bei Hannover 96 mit 1:0. Die Partie Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) endete in den vergangenen vier Spielzeiten immer mit mindestens einem Tor. Einzige Ausnahme: Eine torlose Begegnung im Februar 2014. Dafür ging es im nächsten Spiel mit 7 Treffern wieder zur Sache, Frankfurt bezwang Bremen im Dezember 2014 mit 5:2. Das Hinspiel ging mit 2:1 an Werder Bremen. Rashica traf per Freistoß in der Nachspielzeit.

Frankfurts Trainer Adi Hütter (48) weiß um die Schwere der Auswärtsaufgabe in Bremen. ,,Uns erwartet ein Gegner, der stark in die Rückrunde gestartet ist und ein tolles Publikum im Rücken haben wird", sagte der Österreicher in der Spieltags-Pressekonferenz am Freitagmittag in Frankfurt, ,,Werder hat eine variable Offensive. Sie haben 29 Tore erzielt, das spricht für sich." Hütters ,,Büffelherde" mit Luka Jovic, Sebastien Haller und Ante Rebic muss sich hinter diesen Werten allerdings nicht verstecken. Frankfurt erzielte bereits 37 Saisontore. Werder Bremens Coach Florian Kohfeldt warnt allerdings davor, ,,Frankfurt auf diese drei Stürmer zu reduzieren." Seine Einschätzung: ,,Sie sind sehr stark in der Spieleröffnung, dadurch bringen sie jeden Gegner zum Laufen." Und er fordert die Fans auf: ,,Ich kann nur jedem empfehlen, am Samstagabend ins Stadion zu kommen. Das wird wieder so ein Spiel, bei dem die ganze Stadt brennen muss." Yuya Osako wird dann nicht mitwirken können. Der Japaner ist mit den ,,Blue Samurai" beim Asien-Cup. Frankfurt muss auf den gelbgesperrten Gelson Fernandes verzichten.