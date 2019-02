Werder Bremen gegen FC Augsburg live im TV und Online-Stream schauen

Wer hätte das gedacht? Die Partie Werder Bremen gegen den FC Augsburg ist am Sonntag (15.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) ein Duell zweier Pokal-Gewinner. Beide Teams nahmen unter der Woche hohe Auswärtshürden. Der FCA gewann durch ein Tor von Michael ,,Gregerl" Gregoritsch mit 1:0 bei Holstein Kiel. Werder Bremen warf Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund nach Elfmeterschießen (3:3 n. V.) aus dem Wettbewerb.

BVB in der Einzelkritik gegen Hoffenheim - Die Noten zum Last-Minute-Remis

Aber: Die Partie gegen den FC Augsburg wird für Werder Bremen dadurch nicht leichter. Gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel tun sich die Norddeutschen in dieser Saison schwer. Zu Hause gaben sie gegen Hannover 96 zum Start und gegen den 1. FC Nürnberg (jeweils 1:1) Punkte ab. Beim Drittletzten VfB Stuttgart und in Mainz setzte es jeweils eine Niederlage. Außerdem erzielte der FC Augsburg in seiner Bundesliga-Historie bereits 29 Tore und gewann gegen keinen Klub häufiger als gegen die Hanseaten. Und: Fünf der acht Siege gegen die Bremer gelangen den Augsburgern nach einem Rückstand.