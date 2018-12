Bundesliga im Liveticker: Werder Bremen empfängt Fortuna Düsseldorf

Eigentlich sollte das Freitagabendspiel in der Bundesliga zwischen Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf eine klare Sache sein (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Eigentlich. Denn der Europapokal-Aspirant aus Bremen ist seit fünf Spielen sieglos und hat Personalprobleme. Drei Tage vor seinem 65. Geburtstag reist Fortuna-Coach Friedhelm Funkel trotz der Tabellensituation beim Letzten Düsseldorf entspannt an.