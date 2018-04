Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Liveticker

Max Kruse schreibt Trainer Florian Kohfeldt vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker) einen großen Anteil am Aufschwung seines Klubs Werder Bremen zu. „Er hat uns nicht einfach einen Plan vorgegeben und gesagt, dass wir das jetzt so und so machen müssen. Er wollte, dass wir von seiner Idee überzeugt sind. Er hat uns auf seinem Weg mitgenommen. Unser Spiel zeigt, dass da ein Plan existiert“, lobte der 30 Jahre alte Ex-Nationalspieler in einem Interview der Welt am Sonntag seinen Coach. Der hatte den Bundesligisten Ende Oktober von Alexander Nouri auf Rang 17 übernommen und steht nun kurz vor dem Klassenverbleib.