Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

„Wir sehen uns ja am Freitag schon wieder“, so verabschiedete sich Fortuna-Coach Friedhelm Funkel nach dem Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (0:1) vom Eurosport-Moderatoren-Duo Jan Henkel und Matthias Sammer. In der Partie Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) eröffnen die Rheinländer erneut den Spieltag.Mit einer schweren Auswärtsaufgabe. Fortuna Düsseldorf konnte den Auswärtspunkt beim FC Bayern München (3:3) gegen die Mainzer nicht veredeln und ist im Bremer Weserstadion seit 1977 ohne Sieg. Die Bremer gewannen die letzten 15 Duelle vor heimischem Publikum gegen die Rheinländer allesamt. Bei drei zurückliegenden Freitagsspielen blieb Düsseldorf ohne Sieg, holte beim 0:0 in Stuttgart nur einen Punkt. Man kann also getrost von einem „Freitags-Fluch“ sprechen.

Diese bekanntesten Brüderpaare in Nationalmannschaften Brüderpaare in Nationalmannschaften: Die Hazard-Brüder für Belgien (rechts), die Kovac-Brüder für Kroatien (oben) und die Bender-Zwillinge für Deutschland. ©

Werder Bremen genießt nach dem 1:2 gegen den FC Bayern München erneut Heimrecht. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt ist seit fünf Spielen ohne Sieg. Im Weserstadion gab es zuletzt drei Niederlagen in Folge. „Im letzten Drittel fehlen die Ausschläge nach oben: Die Passquote und der letzte Pass sind in Ordnung, aber der Torabschluss muss wieder besser werden. Plus die Aufmerksamkeit in der Defensive“, sagt Florian Kohfeldt vor dem Spiel. Für die Fortuna ist es ein Jubiläum. Der Deutsche Meister von 1933 bestreitet sein 800. Bundesligaspiel. Friedhelm Funkel am Donnerstag in Düsseldorf: „Wir werden uns taktisch und personell etwas überlegen, das uns im Weserstadion mithalten lässt. Wir werden auf die flexible Bremer Mannschaft reagieren können.“

Claudio Pizarro: Bilder seiner Karriere Zehn Peruaner spielten bisher in der Bundesliga - aber keiner dieser südamerikanischen Profis erlangte ähnlichen Kultstatus wie Claudio Pizarro (r., mit Ailton), der am 28. August 1999 erstmals in der Liga für Werder Bremen auflief. ©

Wie sehe ich das Spiel Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf live im TV?

Das Heimspiel des SV Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf wird am Freitag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich am ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus dem Weserstadion.

Wird Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf ist für Sky-Kunden ab 22.30 Uhr bei Sky Bundesliga 1 zu sehen. Wer kein Sky-Kunde ist, kann die Partie im ARD-Nachtmagazin ab 0 Uhr oder am Samstag ab 18.30 Uhr in Ausschnitten in der ARD-Sportschau verfolgen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?