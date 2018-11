Werder Bremen gegen Gladbach live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Wieder trifft Claudio Pizarro für Werder Bremen in der Bundesliga - wieder verlieren die Bremer. Das 1:2 in Mainz ist verdient. © imago/Eibner

Die Bremer verloren die letzten beiden Bundesliga-Spiele, zeigten vor allem beim 1:2 in Mainz eine schwache Leistung. Mönchengladbach präsentierte sich beim ungefährdeten 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf in ansteigender Form und ließ das 0:5-Pokaldebakel gegen Bayer Leverkusen vergessen. An ein Heranpirschen an den BVB denkt man im Gladbacher Lager jedoch noch nicht. „Es bringt nichts, auf die Tabelle zu schauen“, sagt Gladbachs Neuzugang Michael Lang (27) in einem Kicker-Interview (Donnerstagsausgabe), „in Bremen wartet wieder eine extrem schwere Aufgabe auf uns. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen möchte.“