Werder Bremen gegen Hannover 96 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Suat Serdar (Schalke 04): Für 7,5 Millionen Euro kam Serdar im Sommer von Mainz 05, wo der zentrale Mittelfeldspieler zehn Jahre lang unter Vertrag stand. Dennoch steht der 21-Jährige erst am Beginn seiner Karriere - will mit Schalke nun auch in internationalen Gewässern Fahrt aufnehmen. Die Konkurrenz in der Schaltzentrale der "Knappen" ist aber nicht ohne: Nabil Bentaleb und Weston McKennie bekommen weitere Unterstützung von Neuzugang Omar Mascarell und Rückkehrer Johannes Geis. © 2018 Getty Images

Serge Gnabry (Bayern München): Ähnliches gilt für Gnabry, der in den vergangenen Jahren bei Werder Bremen und Hoffenheim Bundesliga-Spielpraxis sammelte und bereits 21 Ligatore erzielte. In München erwartet den 23-Jährigen mit Coman, Robben und Ribéry ein harter Konkurrenzkampf - ob sich Gnabry im Generationenkampf schon in dieser Saison durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. © 2018 Getty Images

Nordi Mukiele (RB Leipzig): Für 16 Millionen Euro verpflichteten die "Bullen" den Verteidiger vom HSC Montpellier. Das 20-jährige Talent kann sowohl in der Außen- als auch in der Innenverteidigung spielen, sein Vorbild ist Sergio Ramos. Mit Leipzig will Mukiele hoch hinaus: "Wir wollen in die Europa League und in der Bundesliga oben mitspielen. Ich will hier den nächsten Schritt machen." © 2018 Getty Images

Für Werder Bremen ist Hannover 96 ein Lieblingsgegner in der Bundesliga. Die Hanseaten gewannen mehr als die Hälfte ihrer Partien gegen die Roten. Das schafften sie gegen einen aktuellen Bundesligisten nur gegen den SC Freiburg. In den letzten 14 Heimspielen gegen Hannover blieb Werder mit zehn Siegen und vier Remis ungeschlagen. Werder-Star Max Kruse war in seinen letzten zehn Bundesliga-Spielen gegen Hannover an 15 Treffern beteiligt, davon sieben Tore. „Wir haben in den letzten Jahren immer eher 'weiche' Ziele gesteckt, aber nichts, woran wir uns immer wieder hochziehen konnten und unter denen schnell eine gewisse Zufriedenheit im Verein entstanden ist. Das wird jetzt anders sein“, formulierte Bremens Trainer Florian Kohfeldt (35) die Saisonziele an der Weser durchaus ambitionierter. „Wir wollen nach Europa“, sagt auch Sport-Geschäftsführer Frank Baumann, „wir haben bewiesen, dass das unter Florian Kohfeldts Führung kein ganz unrealistisches Ziel ist.“ Zuletzt spielte Werder Bremen 2011 in der Champions League.