Werder Bremen gegen Hannover 96 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Werder Bremen ist auf Rekordkurs – in Sachen Negativ-Bestmarken. Die Hanseaten sind vor der Partie Werder Bremen gegen Hannover 96 am Sonntag (18 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) gemeinsam mit dem 1. FC Köln, der am Samstag mit 0:1 beim 1. FSV Mainz 05 verlor, das einzige sieglose Team im deutschen Profifußball. Bis zum neuen Bundesliga-Rekord in Sachen Sieglosigkeit fehlen den Kölnern und auch den Bremern noch sechs Spiele. Der 1. FC Nürnberg blieb 2013/2014 eine ganze Hinrunde lang ohne Sieg – und stieg am Saisonende beinahe selbstredend ab.

Hannover 96 ist in Bremen allerdings ein gern gesehener Gast. Im „kleinen Nord-Derby“ sind die Bremer gegen „die Roten“ seit 13 Spielen ungeschlagen. Den letzten und einzigen Hannoveraner Sieg im Weserstadion bei 19 Vergleichen gab es 2003. Fredi Bobic (46), inzwischen Manager bei Eintracht Frankfurt, traf damals doppelt zum 2:1-Erfolg. Nur in Bremen blieb Hannover 15-mal ohne eigenes Tor, das ist ein Negativwert für die Niedersachsen.

Diese Spieler haben sowohl bei Hannover 96, als auch bei Werder Bremen gespielt: Hugo Almeida kam im Winter 2016 zu den Roten, konnte aber nicht überzeugen und verließ den Verein nach einem halben Jahr wieder. Bei Werder Bremen war das anders. Von 2006 bis 2011 erzielte der Stürmer in 181 Partien 65 Tore. © imago/revierfoto Leon Andreasen begann seine Bundesligakarriere 2005 bei Bremen. 2009 kam der Däne zu Hannover 96, wo er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. © imago/Claus Bergmann Leon Balogun spielte sowohl zwei Jahre in Hannover, als auch zwei Jahre in Bremen. Für beide Vereine lief er dreimal auf. Den Durchbruch schaffte er erst 2012 bei Fortuna Düsseldorf. Aktuell steht er beim FSV Mainz 05 unter Vertrag. © dpa 1998 wechselte Stefan Blank nach Hannover. In 47 Spielen gelangen dem Linksverteidiger sogar neun Tore. Über die Zwischenstation VfB Stuttgart heuerte Blank 2001 bei Werder Bremen an, wo er bis 2003 blieb. © imago/Kolvenbach Uli Borowka absolvierte bei Werder Bremen von 1987 bis 1996 insgesamt 328 Partien. Im Sommer 1996 wechselte der Verteidiger zu Hannover 96 und spielte ein halbes Jahr für die Roten. © imago/Rust Christoph Dabrowskis Profikarriere begann 1998 bei Werder Bremen. Bis 2001 blieb er bei Werder und wechselte zu Arminia Bielefeld und kam 2003 zu den Roten, wo er drei Jahre lang unter Vertrag stand. Heute ist er der Trainer der U19 von Hannover 96. © dpa/Archiv Aus der eigenen Jugend kam Fabian Ernst zu den Profis von Hannover 96, spielte dort bis 1998 neben Mitstreitern wie Otto Addo, Gerald Asamoah, Sebastian Kehl oder Dieter Hecking in der Regionalliga. Von 1998 bis 2000 kickte er beim Hamburger SV, bevor er bei Werder Bremen Nationalspieler wurde. © imago/Rust Per Mertesacker wechselte 2006 von den Roten zum SV Werder Bremen. Der gebürtige Hannoveraner kam aus der eigenen Jugend zu den Profis, wo er drei Jahre spielte. Nach seinem Wechsel zu Werder Bremen entwickelte sich der Innenverteidiger immer weiter zum Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft. © imago/Ulmer Der Wechsel von Frank Fahrenhorst von Werder Bremen zu Hannover 96 2006 war Teil des Mertesacker-Deals. Der Verteidiger wechselte ablösefrei zu den Roten. In Hannover absolvierte der zweimalige Nationalspieler 75 Partien © dpa Oliver Freund spielte von 1989 bis 1992 bei Werder Bremen. In der Saison 1991/92 liehen ihn die Bremer nach Hannover aus. © imago/Rust Niclas Füllkrug zog es schon in der Jugend von den SF Ricklingen nach Bremen. Dort blieb er bis 2014. Seit 2016 ist er bei Hannover 96 unter Vertrag. © imago/Ulmer Karlheinz Geils zählte mit insgesamt 405 Einsätzen zwischen 1974 und 1989 für Werder Bremen, Arminia Bielefeld, den 1. FC Köln und Hannover 96 zu den Dauerbrennern der Fußball-Bundesliga. © imago/Rust Martin Harnik ging zwischen 2006 und 2009 erst für die Reserve der Bremer auf Torejagd, dann für die Erstvertretung. Seit 2016 spielt er für 96. © imago/Fishing 4 Uwe Harttgen spielte ganze zwölf Jahre für die Bremer. Bei 96 stand er nur zwei Jahre unter Vertrag. © imago/Rust Günter Hermann wurde 1990 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft. Für Werder Bremen machte er 231 Spiele, für 96 lief er 53-Mal auf. © imago/Rust Valerien Ismael war nicht nur Spieler bei 96 und bei den Bremern, sondern zugleich auch noch Reserve-Trainer und Sportkoordinator in Hannover. © imago/Kaletta Stefan Kohn wurde mit Werder Bremen Europapokalsieger der Pokalsieger (1992) und deutscher Meister (1993). Zuvor spielte er bei 96 (1987 - 1989). © imago/Rust Christian Schulz wechselte mit zwölf Jahren in die Jugendabteilung von Werder Bremen. In Bremen wurde er deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. 2007 wechselte er zu Hannover 96. Seit 2016 spielt er bei SK Sturm Graz. © imago/pmk Sören Seidel machte nur zwölf Partien für Werder Bremen, für 96 sogar nur sieben. © imago/Rust Gerhard Tremmel machte fast genauso wenig Spiele für beide Teams. Für 96 stand er 22-Mal zwischen den Pfosten, für die Bremer kein einziges Mal. © imago/Thomas Zimmermann

96-Coach André Breitenreiter (44) freut sich vor allem auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Schützling Florian Kohfeldt. Der 35-Jährige wurde in der Länderspielpause bei Werder Bremen vom Interims- zum Cheftrainer bestellt. „Ich kenne Florian ziemlich gut“, erklärte Breitenreiter am Samstag in Fußball BILD, „ein sehr angenehmer Kollege, sehr sympathisch. Wir haben auch nach seinem Praktikum in Paderborn Kontakt gehalten.“ Kohfeldt hatte bei seiner Ausbildung zum Fußball-Lehrer 2014 unter Breitenreiter beim damaligen Bundesligisten SC Paderborn hospitiert. Die Freundschaft mit Breitenreiter ist für den Newcomer, der zum Debüt eine unglückliche Last-Minute-Niederlage in Frankfurt (1:2) kassierte, für mindestens 90 Minuten Nebensache. „Wir sind überzeugt, dass wir als Sieger vom Platz gehen“, redete Kohfeldt sein Team stark.

Bei den Hannoveranern muss U21-Nationalspieler Waldemar Anton (21) nach einer Knieverletzung im Länderspiel gegen Israel (5:2) passen. „Das war verantwortungslos, das ist nicht akzeptabel, was mit Anton passiert ist“, ärgerte sich Breitenreiter über U21-Coach Stefan Kuntz, der den Hannoveraner trotz einer Verletzung in der Aufwärmphase gebracht hatte. „Er wird definitiv morgen ausfallen“, sagte der 96-Trainer in der Pressekonferenz zum Spiel. Außerdem auf Hannover-Seite nicht dabei respektive stark gefährdet: Philipp Tschauner, Julian Korb und Ihlas Bebou.

Wie sehe ich das Spiel Werder Bremen gegen Hannover 96 im TV?

Das Heimspiel von Werder Bremen gegen Hannover 96 wird live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Die Übertragung läuft am Sonntag ab 17.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 1 und HD. Reporter im Weserstadion ist Wolff-Christoph Fuß. Moderator Michael Leopold blickt mit Experte Didi Hamann im Münchner Sky-Studio auf das Spiel.

Wird Werder Bremen gegen Hannover 96 im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels gibt es am Sonntag ab 21.45 Uhr in den dritten Programmen der ARD.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Werder Bremen gegen Hannover 96 über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen Hannover 96 bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Werder Bremen gegen Hannover 96 an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 17.45 Uhr.

