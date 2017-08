Werder Bremen gegen Würzburg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: In der 1. Runde des DFB-Pokal trifft am Samstag Werder Bremen auf die Würzburger Kickers. Wo es das Spiel zu sehen gibt.

Nimmt Werder Bremen endlich mal die erste Hürde?

Die 1. Runde des DFB-Pokals steht an. Werder Bremen muss zum Saisonauftakt nach Würzburg reisen, wo es gegen den Drittligisten Würzburger Kickers geht. Am Samstag um 20.45 Uhr im Sparda-Bank-Hessen-Stadion in Offenbach am Main die Partie. Wegen Anwohnerklagen darf in Würzburg kein Spiel nach 19.30 Uhr angepfiffen werden. Diese Partie wurde deshalb in das mehr als 100 Kilometer entfernte Offenbach verlegt.

Vor zwei Jahren spielten beide Vereine schon einmal in der ersten Runde gegeneinander: Damals gewann Werder mit 2:0 nach Verlängerung. Den Bremern fehlen mit Moisander, Bartels und Junuzovic drei wichtige Spieler. Trotzdem sind sie klarer Favorit.

Werder flog in den vergangenen vier Jahren dreimal bereits in der ersten Pokalrunde aus dem Wettbewerb, kam aber 2016 immerhin bis ins Halbfinale. Damals schoss der FC Bayern die Norddeutschen aus dem Wettbewerb. Ansonsten gab es in den letzten sieben Jahren fünf Erstrundenpleiten.

„Die Spieler kennen die Historie, aber wir wollen nicht so sehr darin rumwühlen“, sagte Bremens Trainer Alexander Nouri am Donnerstag. „Wir sind Werder, wir wollen gewinnen.“ Nouri warf als Spieler im November 2001 mit dem KFC Uerdingen seinen heutigen Club aus dem Cup. „Es spielt kein Drittligist gegen einen Erstligisten. Es sind zwei Teams, die mit aller Macht gewinnen wollen“, betonte der Werder-Coach. Das Match findet in Offenbach statt, da die Stadtverwaltung Würzburgs aus Gründen des Lärmschutzes keine Genehmigung für eine Anstoßzeit nach 19.30 Uhr erteilt hatte.

Wie sehe ich das Spiel im TV?

Die DFB-Pokal-Rechte für die Spiele am Samstag-Nachmittag hält nach wie vor Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt Bremen gegen live. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Sport 2 und HD 2. Kommentator des Spiels ist Klaus Veltman, der sich pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr vom Kommentatorenplatz in Offenbach meldet. In der Konferenz übernimmt Marc Hindelang das Mikrofon.

Wird Bremen gegen Würzburg im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusiv-Rechte. Eine Zusammenfassung des Spiels zwischen dem SVW und Würzburg wird wahrscheinlich in den Tagesthemen gezeigt.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Solltest Du als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet Sky eine Alternative. Über Sky Go kannst Du Werder Bremen gegen die Würzburger Kickers im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die Du im iTunes- und Google Playstore kostenfrei herunterladen kannst.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das DFB-Pokal-Spiel Werder Bremen gegen Würzburger Kickers bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel zwischen Werder Bremen und den Würzburger Kickers an. Alle Tore, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

