Werder Bremen in der Einzelkritik: Die Noten zum 0:0 gegen Hertha BSC

Valentino Lazaro taute in der letzten halben Stunde auf, bereitete die Großchance von Ibisevic gut vor, hatte ein paar gute Aktionen in der Offensive. Note: 2

