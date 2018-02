Werder Bremen in Noten: Die Einzelkritik gegen Bayer 04 Leverkusen

Die Bremer Langkamp und Junuzovic sind nach dem Pokalaus gegen Leverkusen enttäuscht. Für den SPORTBUZZER hat Daniel Theweleit die Noten der Werder-Stars zusammengefasst. © imago

Jiri Pavlenka zögerte zwei, drei mal zu lange, wenn er den Ball am Fuß hatte, war aber als Rückhalt nach seinem Fehler vom vorigen Wochenende auf Schalke wieder der zuverlässige Ruhepol der bisherigen Saison. Beim Treffer zum 2:3 in die kurze Ecke trifft ihn eher keine Schuld. Note 3 © imago

Theodor Gebre Selassie hatte den Leverkusener Superstar Leon Bailey bestens im Griff, und man kann nun diskutieren, ob der Jamaikaner derzeit unter einem leinen Formtief leidet, oder ob er nun schon zu zweiten mal auf zu starke Gegenspieler traf. In jedem Fall war der Bremer der Sieger in diesem kleinen Duell an der Außenlinie. War am Ende aber doch Teil einer Abwehrkette, die vier Gegentreffer zuließ. Note: 3 © imago

Niklas Moisander hatte wie sein Innenverteidigerkollege Milos Veljkovic erstaunlich wenig Zweikampfarbeit zu erledigen, weil die Kollegen diesen Job meist schon vorher besorgten. Erst Mitte der zweiten Hälfte musst er rustikaler arbeiten, was er aber auch gut hinbekam. War außerdem eine sichere Instanz im Spielaufbau. Note 3 © imago

Milos Vejlkovic sortierte die Abwehrkette zunächst mit viel Ruhe, Übersicht und Souveränität, allerdings fehlte ihm manchmal das Tempo. Beim 1:2 kam er nicht mehr mit, als die Leverkusener umschalteten und auch beim 2:2 war er zu spät zur Stelle, um Julian Brandt an seinem erfolgreichen Torabschluss zu hindern. Verlor außerdem das vorentscheidende Kopfballduell vor dem 2:3. Note 5 © imago

Ludwig Augustinsson schob oft mutig nach vorne ins Pressing, was vielen Leverkusener Angriffen früh de Schwung nahm. Immer war diese offensive Verteidigungshaltung aber nicht von Erfolg gekrönt, das 1:2 und das 2:4 fielen nach genau solchen Situationen über seine Seite. Note 4 © imago

Thomas Delaney war nicht so präsent wie die anderen Mittelfeldspieler, der Däne hielt die Abstände eng, war nah an den Gegenspielern, wenn es galt Konter zu bremsen. Und als alle in der Verlängerung immer müder wurde, war er immer noch in der Lage, klare, strukturierende Bälle zu spielen. Note 3 © imago

Fast alles, was Zlatko Junuzovic machte hatte Hand und Fuß in diesem fußballerisch brillant aufspielenden Bremer Mittelfeld. War in der zweiten Halbzeit dann auch oft als Kämpfer gefragt, und auch diesen Job erledigte er gewissenhaft. War am Ende aber kaum noch in der Lage, für Ballbesitz zu sorgen. Note 3 © imago

Maximilian Eggestein war nicht so auffällig wie viele andere Bremer, wobei er drei, vier wirklich gefährliche Leverkusener Situationen mit seinem aufmerksamen Stellungsspiel unterband. Sorgte in der zweiten Hälfte dann mit seinem taktischen Gespür dafür, dass Werder nicht mehr ganz so riskant agierte. Note 3 © imago

Florian Kainz war in diesem von Bremer Offensivgeist geprägten Fußballspiel nicht immer zur Stelle, wenn er hinten gebraucht wurde, aber das kann dem Österreicher niemand verworfen, schließlich ist es diese Risikofreude, die den Fußball so aufregend macht. Und vorne war sein Spiel eine Augenweide: passstark, schussgefährlich und mit Starkstrom geladen. Mitte der zweiten Hälfte war der Akku dann aber irgendwann leer. Note 2 © imago

Aron Johannsson fand immer wieder Situationen, um sich anspielen zu lassen, auf dem rechten Flügel und in den Halbräumen, die Leverkuseher bekamen den Angreifer einfach nicht zu fassen. So wie in der siebten Minute, als er ein tolles Anspiel Kruses mit dem 0:2 krönte. Musste in der Pause aber verletzt ausgewechselt werden. Note 2 © imago

Max Kruse hatte überragende erste zehn Minuten: nach zwei Minuten holte er einen Elfmeter raus, den er selbst verwandelte, der Stürmer war immer anspielbar. Nach sechs Minuten legte er mit einer großartigen Vorarbeit die Basis für das 0:2 durch Aron Johannsson und auch sonst war fast immer ein Kruse-Fuß im Spiel, wenn die Bremer einen ihrer vielen guten vielen guten Offensivmomente hatten. Note 2 © imago

Milot Rashica kam in der Pause für Johannsson, und fand seltener diese schwer zu verteidigenden Zwischenräume als sein Vorgänger auf dem rechten Flügel. Außerdem dribbelte er sich mehrfach fest, spielte keine guten Pässe und machte sein Team nicht wirklich besser. Note 5 © imago

Ishak Belfodil wurde zur Verlängerung für Kainz eingewechselt und konnte seiner müder werdenden Mannschaft kaum neue Energie geben. Note 4 © imago