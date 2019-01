Aufsichtsrats-Chef Marco Bode von Werder Bremen hat sich für die Einführung des sogenannten Financial Fairplays (FFP) auch in der Bundesliga stark gemacht. „Für mich ist Financial Fairplay als Thema für das nachhaltige operative Geschäft noch wichtiger als die 50+1-Regel. Man sollte auch auf nationaler Ebene das Financial Fairplay einführen“, sagte der frühere Nationalspieler am Sonntag im Trainingslager der Hanseaten in Südafrika.