Tim Wiese über Werder Bremen: "Das Saisonziel ist Schwachsinn"

Vor dem Saisonstart sorgte Werder Bremen für Erstaunen: Als Saisonziel gab der Abstiegskandidat der Vorsaison überraschend den Einzug ins internationale Geschäft an - und rüstete kräftig auf. 25 Millionen Euro gaben die Norddeutschen für Neuzugänge aus, darunter fast 14 Millionen Euro für Neuzugang Davy Klaassen . Nach überzeugendem Saisonstart lief es für das Team von Trainer Florian Kohfeldt aber nicht mehr rund - nach der Hinrunde steht der SVW auf Platz 10. Für Ex-Werder-Star Tim Wiese war das Ziel Europa zu vollmundig formuliert.

"Werder ist Zehnter, spricht aber von Europa. Dieses Ziel ist übertrieben, völliger Schwachsinn", sagte Wiese in einem Interview mit der Bild. "Zwischen Platz 9 und 13 sehe ich Werder vom Potenzial her. Da stehen sie jetzt. So gesehen, erfüllen sie ihr Soll." Der 37-jährige Wiese absolvierte zwischen 2005 und 2012 insgesamt 266 Spiele für den SVW, wurde 2009 Pokalsieger und gewann 2007 den Ligapokal. Inzwischen hat er seine Karriere beendet.