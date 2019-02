Bundesliga im Liveticker: Werder Bremen erwartet den VfB Stuttgart

Für Stuttgarts Trainer Markus Weinzierl geht es in Bremen auch um seinen Job. Noch immer warten die Schwaben im Jahr 2019 auf einen Dreier. Eine weitere Niederlage an der Weser könnte für den Coach schon eine zu viel sein. Verfolgt das Bundesliga-Spiel am Freitagabend im SPORTBUZZER-Liveticker.