Wird die Partie Werder Bremen gegen VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) zum Schicksalsspiel für VfB-Coach Markus Weinzierl? Die Schwaben stellten sich nach dem 1:3 gegen RB Leipzig am Samstag demonstrativ hinter den angezählten Trainer, der im Jahr 2019 mit dem Team nur einen einzigen Punkt (2:2 gegen den SC Freiburg) holen konnte. Möglicherweise gibt es im Weserstadion aber einen Silberstreifen am tristen Horizont: Die Stuttgarter gewannen die letzten beiden Duelle gegen Werder. Das 2:1 im Hinspiel war für den Deutschen Meister von 2007 der erste Sieg in dieser Saison.

,,Auch wenn es sich angesichts des 1:3 blöd anhört, aber wir haben eine ordentliche Leistung gezeigt", sagte Weinzierl vor dem Spiel, ,,ein ähnlicher Auftritt in Bremen und wir können guter Hoffnung sein." Die Bremer schwimmen hingegen auf einer Euphoriewelle: Pokal-Erfolg gegen Borussia Dortmund, Last-Minute-Ausgleich bei Hertha BSC, es gab schon stürmischere Zeiten an der Weser... Trainer Florian Kohfeldt (36) gibt dennoch den Unzufriedenen. ,,Wir haben zwei schlechte Spiele gemacht, in Nürnberg und in Berlin. Über die Saison gesehen, ist es leider auch ein Stück Normalität, dass es solche Schwankungen gibt. Wir finden uns damit jedoch nicht ab und bleiben weiter unzufrieden." Die Frage ist: Warum eigentlich? Ein Sieg und Werder würde sich mit 34 Punkten bis Montag an 1899 Hoffenheim vorbei schieben und hätte eine Chance auf Rang acht. Für Claudio Pizarro (40), der mit dem 1:1 in Berlin zum ältesten Torschützen der Bundesliga-Geschichte wurde, ist es der 464. Einsatz in der deutschen Fußball-Eliteklasse. Damit zieht er mit den deutschen Legenden Lothar Matthäus und Harald ,,Toni" Schumacher gleich. Nicolas Gonzalez fehlt den Gästen aus Baden-Württemberg nach einer Sperre. Ansonsten sind auf Bremer Seite Davy Klaassen, Nuri Sahin und Milos Veljkovic nach wie vor von einer Gelbsperre bedroht.

Claudio Pizarro: Bilder seiner Karriere Claudio Pizarro - im Februar 2019 und im September 1999. Kaum ein Spieler kann auf eine so lange Bundesliga-Karriere zurückblicken wie die Legende von Werder Bremen. Der SPORTBUZZER zeigt die Bilder seiner Karriere. ©

Wie sehe ich das Spiel Werder Bremen gegen VfB Stuttgart live im TV?

Das Heimspiel von Werder Bremen gegen VfB Stuttgart wird am Freitag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus dem Weserstadion. Zum Kommentatoren-Pool von Eurosport gehören, u. a. Matthias Stach, Tobias Fischbek und Robbie Hunke.

Wird die Partie Werder Bremen gegen VfB Stuttgart live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Werder Bremen gegen VfB Stuttgart ist ab 0 Uhr im ARD-Nachtmagazin und am Samstag ab 18.30 Uhr in der Sportschau im Ersten zu sehen. Sky-Kunden sehen die Partie ab 22.30 Uhr in einer längeren Zusammenfassung.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr zu sehen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen VfB Stuttgart bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?