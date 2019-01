Schock bei Wynton Rufer: Werder-Legende erleidet Herzinfarkt und fällt ins Koma!

Großer Schock: Nach dem Besuch eines Basketballspiels im neuseeländischen Auckland ist die Werder-Legende Wynton Rufer auf offener Straße zusammengebrochen und direkt ins Koma gefallen. Die Diagnose: Herzinfarkt! Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag, wurde aber erst jetzt bekannt.

Rufer liegt noch im Krankenhaus

Am Dienstag ist der Ex-Stürmer wieder aufgewacht. Mittlerweile hat Rufer die Intensivstation schon wieder verlassen. Wie er selbst mitteilte, hat sich sein Zustand wieder deutlich verbessert. „Ich liege aber noch im Krankenhaus“, sagte er dem Online-Portal DeichStube. Die Aussichten für Rufer sind gut. Nach ersten medizinischen Untersuchungen ist die Chance groß, dass der neuseeländische Ex-Nationalspieler wieder vollkommen genesen wird.

Rufers Freund Wellmann: "Es war so knapp"

Dort wird auch ein Zeuge des Unfalls zitiert. Dabei handelt es sich um seinen Freund Florian Wellmann, der Rufer erstmals in Neuseeland besucht hat. „Es war so knapp", sagt Wellmann über den Vorfall. Es sei Rufers Glück gewesen, dass ein Auto mit zwei Männern in der abgelegenen Seitengasse angehalten hatte. Es steigen zwei Männer aus, einer von ihnen begann direkt mit der Reanimation. Eine ältere Passantin hätte außerdem den Krankenwagen alarmiert.