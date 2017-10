Werder Bremens neuer (Interims-)Trainer: Das ist Florian Kohfeldt

Nach zehn Spieltagen ohne Sieg und nur drei geschossenen Toren zog Werder Bremen am Montag die Reißleine und entließ Coach Alexander Nouri. Als Nachfolger - womöglich dauerhaft - steht ein wahres Urgestein des Vereins in den Startlöchern: Florian Kohfeldt.

Seit 16 Jahren ist der 35-Jährige im Klub, anfangs als Spieler, später als Trainer in der Jugend. Die Karriere bei Werder Bremen war sozusagen vorherbestimmt: Kohfeldt wuchs in Delmenhorst vor den Toren der Hansestadt auf und ist Fan des Bundesligisten "seit ich denken kann", sagte der Fußballlehrer einmal.

An der Seite von Skripnik: Co-Trainer in der Bundesliga

Dennoch nimmt der heute 35-Jährige aus seiner Zeit als Spieler Einiges mit, weil er "von hinten viel mehr vom Spiel" gesehen hat - und weil er damals auf Viktor Skripnik traf. Den früheren Werder-Profi sollte Kohfeldt als Assistent über mehrere Jahre begleiten. Anfangs bei diversen Stationen in der Jugend des Klubs und im Oktober 2014 sogar bis in die Bundesliga.

Baumann hat Vertrauen in Kohfeldt

Nun steht der 35-Jährige vor dem bislang größten Tag in seiner Laufbahn. Denn wenn der talentierte Fußballlehrer am kommenden Freitag bei Eintracht Frankfurt als Werders Cheftrainer an der Seite steht, geht es nicht nur um eine Trendwende. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass Kohfeldt dauerhaft bleibt. Er ist ein junger, innovativer Trainer mit klarer Ansprache", erklärte Manager Frank Baumann am Montag. Gut möglich also, dass Bremens neuer starker Mann an der Seitenlinie auch langfristig Florian Kohfeldt heißen wird.