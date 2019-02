Werder-Legende Claudio Pizarro: Vierzig Jahr, Torgefahr - Ex-Rekordhalter Votava gratuliert

Claudio Pizarro muss manchmal selbst darüber schmunzeln, welche kuriosen Konstellationen der Fußball bereithält. Kann es wirklich sein, dass sich für den alterslosen Torjäger des SV Werder gerade Anfang und Ende seiner ewigen Karriere begegnen? Am Samstag gab es im Berliner Olympiastadion einen kuriosen Freistoßtreffer, der ihn mit 40 Jahren und 136 Tagen zum ältesten Torschützen der Bundesliga-Geschichte werden ließ. Zugleich könnte es sich beim 1:1-Remis bei Hertha BSC in der sechsten Minute der Nachspielzeit um einen historischen Akt gehandelt haben. Schwer zu glauben, dass irgendein Profi in diesem Abnutzungsbetrieb das Phänomen Pizarro übertrumpft.

Mirko Votava, vor Pizarro Alters-Torrekordhalter, gratulierte seinem Nachfolger via Bild. "Ich gönne das Claudio total. Mir war nur wichtig, dass dieser Treffer kein belangloser wird. Gut, dass er nicht das 4:0 oder 5:0 gegen Augsburg geschossen hat, sondern sich den Rekord mit einem wichtigen Tor geholt hat", sagte er dem Blatt

Pizarro gab 1999 sein Debüt für Werder Bremen - gegen Hertha BSC

Pizarro hatte sich mit Kapitän Max Kruse beraten, wie denn der Ball am besten durch die Mauer der Berliner zu bringen sei. Kruse erzählte: „Wir haben uns erst überlegt, den Ball unter der Mauer durchzuschießen, dafür war die Mauer aber ein bisschen weit weg. Dann wollte er den Ball einfach auf das Torwarteck zielen. Da habe ich ihm aber gesagt: ‚So viel Kraft hast du nicht mehr.‘“ Und so bahnte sich der Ball eben nicht kraftvoll und gewiss nicht künstlerisch wertvoll, aber zweimal abgefälscht den Weg in die Maschen. Es könnte exakt die Sequenz werden, die Gegenwart und Vergangenheit klammert.

Rückblende: Werder war 1999 zwar sensationell Pokalsieger geworden, aber noch weniger Spitzenmannschaft als 2019. Und weil die Grün-Weißen damals an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen über Ladehemmung klagten, kam im August 1999 noch ein junger Mann aus Lima, Peru, dazu. Pizarro gab sein Debüt als Einwechselspieler in Berlin. Endstand? Ebenfalls 1:1.

Pizarro kehrte immer wieder zu Werder Bremen zurück

Und bald sollten im Angriff zwei südamerikanische Spaßvögel für beste Bremer Unterhaltung sorgen. Das Duo Pizarro/Ailton bekam den Spitznamen „Pizza Toni“ verpasst, weil sie Tore so zuverlässig auftischten wie der italienische Lieferservice. Pizarro wurde zwar vom FC Bayern abgeworben, kehrte aber dreimal zu Werder zurück. Seine letzte Unterschrift unter ein stark leistungsbezogenes Arbeitspapier vergangenen Sommer begleiteten einige Zweifel. Längst ist bei Geschäftsführer Frank Baumann Abbitte zu leisten: Dessen ehemaliger Mitspieler paart immer noch Nostalgie, Effektivität und Leichtigkeit. Dank seiner Schlitzohrigkeit ist Werder 2019 ungeschlagen und träumt endlich mal wieder von einer Europapokal-Teilnahme.

Der eigentlich immer gut gelaunte Oldie war bei der Pokalsensation bei Borussia Dortmund (7:5) mit einem feinen Treffer in der Verlängerung und einem verwandelten Elfmeter ein entscheidender Faktor, um fünf Tage später in Ruhe zuzuschauen, wie die Jungstürmer Milot Rashica und Johannes Eggestein ohne sein Zutun den FC Augsburg (4:0) im Weserstadion düpierten. Beide fanden gegen die Hertha-Wand nie eine Lücke, sodass es erst das 18 Jahre alte Offensivtalent Josh Sargent brauchte, um den Freistoß herauszuholen, den Pizarro versenkte. „Der Trainer hat mich gefragt: ‚Warum hast du geschossen?‘ Ich versuche immer noch, wenn ich reinkomme, ein Tor zu machen, aber so ein Tor habe ich noch nie gemacht“, sagte er.

