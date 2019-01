Nach Herzinfarkt: Werder-Legende Wynton Rufer auf dem Weg der Besserung

Der frühere Fußball-Profi Wynton Rufer ist nach seinem am vergangenen Sonntag erlittenen Herzinfarkt auf dem Weg der Besserung. „Gut, sehr gut“, beschrieb der ehemalige Bundesliga-Spieler von Werder Bremen seinen Gesundheitszustand im Interview mit dem Onlineportal deichstube.de (Sonntag). Der 56 Jahre alte Neuseeländer weilt noch in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Auckland, soll aber in Kürze wieder nach Hause zurückkehren können.