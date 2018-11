Trotz Pizarro-Tor: Werder kassiert gegen Mainz zweite Niederlage in Folge

11. Platz - Dariusz Wosz (VfL Bochum) - 37 Jahre, 11 Monate, 11 Tage: In Polen geboren, in Halle zum Fußballprofi gereift und in Bochum zu Deutschlands "Zaubermaus" avanciert: Der nur 1,69 Meter große Dariusz Wosz bleibt als großer Fußballer in Erinnerung, der bis ins Jahr 2007 für seinen VfL die Fußballschuhe schnürte. Mit seinem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag der Saison 2006/07 verabschiedete er sich von seinen Fans - nur um später als Trainer (verschiedene Auswahlen) zurückzukehren. Noch heute ist Wosz Teil des Zweitligisten. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images