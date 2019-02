Werder-Sportchef Frank Baumann über neuen Vertrag für Claudio Pizarro: Chance bei "50 Prozent"

Ob Stürmer-Oldie Claudio Pizarro auch in der nächsten Saison weiter auf Torejagd für den Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen gehen wird, ist weiter fraglich. "Wenn Claudio entscheiden sollte, ein Jahr dranzuhängen, kann ich nicht versprechen, dass wir automatisch "Ja‘ sagen", erklärte Bremens Geschäftsführer Sport Frank Baumann in einem Interview der Sport Bild. Pizarros Vertrag mit den Bremern läuft am Ende dieser Saison aus.