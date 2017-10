Werder weiterhin sieglos: Auch gegen Gladbach gibt es nichts zu holen!

Jiri Pavlenka: Wenn es einen Lichtblick bei den Bremern gibt, dann ist es der Mann im Tor. Pavlenka konnte einem leidtun. Er hielt zweimal bärenstark gegen Hazard und Ginter, um nur Sekunden später das 0:1 und 0:2 zu kassieren. Auch in der 2. Halbzeit parierte er mehrfach bockstark. Bester Bremer mit Abstand. NOTE 2 © imago

Milos Veljkovic: Der Serbe spielte rechts in der Dreierkette und hatte es zumeist mit dem schnellen Johnson tun. Konnte den US-Amerikaner nur selten stoppen und ließ sich immer wieder düpieren. Wurde zur Pause durch den Offensiven Kainz ersetzt. NOTE 4 © imago

Lamine Sane: Sollte der Bremer-Defensive in der zentralen Position der Dreierkette halt geben, doch auch Sane hatte gegen die quirligen Gladbacher Offensivkünstler große Probleme. Stark in der Luft. NOTE 4 © imago

Niklas Moisander: Der 32-Jährige ist nicht mehr der Schnellste verfügt aber über sehr viel Erfahrung, die nützte ihm jedoch nur selten etwas, denn gegen den starken Thorgan Hazard hatte er auf der linken Seiten fast immer das Nachsehen. NOTE 4 © imago

Philipp Bargfrede: Keiner anderer im Team verkörpert die Bremer Tugenden so wie Bargfrede, doch mehr als Laufen und Kämpfen hatte er nicht zu bieten. Immer wieder war der 28-Jährige den einen Schritt zu spät. In der 35. Minute startete ein Solo mit einem Torabschluss, was bis dato Werders beste Torchance war. Wurde zur Halbzeit erlöst. NOTE 5 © imago

Robert Bauer: In der ersten Halbzeit im Mittelfeld, nach der Pause Rechtsverteidiger. Aber auf beiden Position nicht sonderlich gut. Besonders beim 0:1 ließ sich Bauer vom Torschützen Stindl nach allen Regeln der Kunst düpieren. NOTE 5 © imago

Zlatko Junuzovic: Große Hoffnungen setzte Werder auf die Rückkehr des Kapitäns. Zum ersten Mal spielte Junuzovic von Beginn an. Er sollte dem Spiel Struktur geben, doch man sah ihm seine fehlende Spielpraxis an. Zeigte in der 62. Minute seine Distanzschuss-Qualität und setzte einen Schlenzer nur knapp am Tor vorbei. NOTE 4 © imago

Thomas Delaney: Selbst der sonst so zuverlässige Däne lässt sich von der schlechten Mannschaftsleistung mit herunterziehen. Delaney hätte dem Spiel vielleicht nochmal eine andere Wendung geben können, wenn er kurz vor der Pause nicht aus fünf Metern über das Tor gehauen hätte. NOTE 4 © imago

Ludwig Augustinsson: Der dänische Neuzugang war in den ersten Spielen noch ein Lichtblick bei den Bremern. Nach Knieprobleme stand er wieder in der Startformation stieß aber gegen die starke Gladbacher Offensive an seine Grenzen und konnte daher kaum Akzente nach vorne setzen. NOTE 5 © imago

Fin Bartels: In der vergangenen Rückrunde bildete der gebürtige Kieler zusammen mit dem derzeit verletzten Max Kruse ein kongeniales Sturmduo. Aktuell sucht Bartels, wie fast die gesamte Mannschaft, seine Form. Zwar bemüht, doch gegen die Gladbacher Defensive ohne Durchschlagskraft. NOTE 5 © imago

Ishak Belfodil: Auf den Schultern des Algerier lastet eine große Bürde. Er soll den verletzten Kruse adäquat ersetzen. Das kann er einfach nicht stemmen. Einsatzwillen könnte man dem Werder-Stürmer nicht absprechen, aber beim 0:2 durch Vestergaard sprang Belfodil nicht mal mit hoch und beschwerte sich dann nach dem Gegentreffer sogar noch. NOTE 5 © imago

Izet Hajrović (ab 46. Minute): Führte sich mit einem Tunnel gegen Wendt erst gut ein. Konnte in der Offensive aber kaum Akzente setzen. In der Defensive offenbarte er großen Schwächen in der Rückwärtsbewegung. NOTE 4 © imago

Florian Kainz (ab 46. Minute): Musste genauso wie Landsmann Junuzovic mit Österreich das endgültige WM-Aus hinnehmen. Sollte nach der Pause das Angriffsspiel der Bremer ankurbeln. Doch auch der er hatte nicht die zündenden Ideen in der Offensive. NOTE 4 © imago