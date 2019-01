Werner bei RB Leipzig: Vertragsverlängerung oder Verkauf

Fußball-Bundesligist RB Leipzig will Nationalspieler Timo Werner bei einer ausbleibenden Vertragsverlängerung im Sommer verkaufen. „Wir müssen logischerweise spätestens nach dem Saisonende wissen, wie es weitergeht“, sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff dem Fachmagazin „Kicker“. Leipzig könne es sich „nicht erlauben, mit Timo Werner in ein letztes Vertragsjahr zu gehen. Das haben wir auch so mit ihm und seinem Berater besprochen, da haben alle Beteiligten das gleiche Verständnis.“