Werner, Gomez, Petersen: Die DFB-Stürmer im Experten-Check

Er darf ran: Nils Petersen vom SC Freiburg steht vor seinem Debüt für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Im letzten Test vor der finalen WM-Kaderbenennung am Montag wird der Freiburger am Samstag (18 Uhr - so verfolgt ihr die Partie im TV) gegen Österreich spielen. Bundestrainer Joachim Löw: „Ich bin absolut zufrieden mit ihm. Er wird zum Einsatz kommen.“ Und damit in Klagenfurt das WM-Ticket ziehen? „Von einem Spiel kann nicht alles abhängen. Aber es fließt in die Entscheidungen ein. Der Eindruck ist nicht unwichtig“, sagt Löw. Petersen gilt schließlich als größter Wackelkandidat im DFB-Sturm-Trio, zu dem noch der Leipziger Timo Werner und Stuttgarts Mario Gomez zählen.