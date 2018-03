Werner in seiner Heimat glücklos: RB Leipzig enttäuscht beim VfB Stuttgart

Willi Orban (RB Leipzig): "Die Ausgangslage war klar – und dafür haben wir zu wenig investiert. Wir haben zwar viel Aufwand betrieben, aber gerade am Schluss hat der letzte Punch gefehlt. Wir müssen uns auswärts die Torchancen erzwingen, in dem wir den Gegner so unter Druck setzen, sodass wir die Tore zwangsläufig machen. Das war heute ein bisschen zu wenig. Das müssen wir uns wieder erarbeiten." © dpa