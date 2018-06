Wetter-Chaos in Klagenfurt: Deutschland-Spiel gegen Österreich verschoben

Unwetter in Klagenfurt! Kurz vor dem geplanten Anpfiff des WM-Vorbereitungsspiels zwischen Österreich und Deutschland um 18 Uhr (hier geht's zum Liveticker) brach rund um das Wörthersee Stadion in Klagenfurt plötzlich ein heftiges Unwetter herein. Um 17.38 Uhr die Durchsage in der Arena: "Der Platz ist derzeit unbespielbar!" Die Entscheidung der Schiedsrichter um Hauptreferee Pavel Kralovec aus Tschechien: Das Spiel wurde zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben - um 18.30 Uhr soll der Anpfiff nun erfolgen.