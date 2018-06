Public Viewing: So wird das Wetter bei Deutschland gegen Mexiko

Luka Jovic (Serbien): Auch der von Benfica Lissabon an Eintracht Frankfurt ausgeliehene Jovic ist Teil der hochtalentierten Generation in Serbien. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hat er mit acht Toren in 22 Spielen sein Können bereits unter Beweis gestellt. Nun darf sich der erst 20-Jährige Mittelstürmer auch in Russland zeigen. © 2018 Getty Images