Wettmanipulation in der Bundesliga?

Untersucht wurden die Wetteinsätze bei der britischen Wettbörse Betfair auf 1251 Bundesligaspiele von der Saison 2010/11 bis einschließlich der Saison 2014/15. Im Blickpunkt standen Wetten darauf, ob mehr oder weniger als 2,5 Tore fallen. Bei den drei Schiedsrichtern (von insgesamt 26) sollen die Wettbeträge auf diese Wetten signifikant höher gewesen sein als bei den anderen Unparteiischen.

Dr. Markus Knasmüller, der schon in der Vergangenheit Gutachter in Fällen des Wettbetrugs war, meint: „Es werden die Spiele über mehrere Jahre hinweg analysiert. Es wird betrachtet, wie viel Einsatz bei den Wetten, auf eine gewisse Wettart, die Über/Unterwette, gesetzt wird. Und wir haben hier einen deutlichen Zusammenhang bei der Höhe der Wetteinsätze und der Schiedsrichter-Besetzungen gehabt. Und zwar in einem Ausmaß und einer Konzentration auf einige wenige Schiedsrichter, so dass man kaum noch von Zufall sprechen kann.“