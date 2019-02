Skandal in der Regionalliga: Offenbar versuchte Spielmanipulation in großem Stil

Diese Enthüllungen haben es in sich - und wecken düstere Erinnerungen an den Wettskandal, der den deutschen Fußball 2005 erschütterte. Wie die Magdeburger Volksstimme berichtet, hat es in der Regionalliga Nordost den Versuch von Spielmanipulation im großen Stil gegeben. Der Skandal ist offenbar noch weitaus umfangreicher, als zunächst angenommen. Das unter Manipulationsverdacht stehende Spiel zwischen dem SV Babelsberg 03 und Germania Halberstadt (der SPORT BUZZER berichtete ausführlich) soll nur ein Puzzleteil des Skandals sein. Hier wurde inzwischen von der zuständigen Staatsanwaltschaft sogar ein Verfahren eingeleitet.

Vorwürfe gegen Halberstadt-Sportdirektor - Kooperation mit dubiosem Sportvermarkter?

Pikant: Der erwähnte Sportvermarkter schloss offenbar am 30. November einen Vertrag mit Germania Halberstadt ab - ausgerechnet mit dem Verein, dessen Sportchef Andreas Petersen, Vater des Freiburger Bundesliga-Stars Nils Petersen, nach dem Spiel gegen Babelsberg (das am selben Tag stattfand) der versuchten Spielmanipulation bezichtigt wurde . Die Vorwürfe gegen den deutsch-chinesischen Vermarkter lassen nun auch neue Erkenntnisse bei der möglichen Manipulation der Partie zwischen Babelsberg und Halberstadt zu.

Vor der Partie am 30. November soll Petersen nach SPORTBUZZER-Informationen zwei ehemalige Spieler seines Klubs kontaktiert haben, die inzwischen in Babelsberg aktiv sind. Ihnen wurde laut eigener Aussage Geld dafür geboten, dass sie "die Füße hochlegen". Babelsbergs Trainer Almedin Civa prangerte den Versuch eine Spielmanipulation an, doch Petersen konterte in der PNN: "Das ist ein Riesen-Blödsinn und an den Haaren herbeigezogen“. Die beiden ehemaligen Halberstadt-Spieler würden jetzt eine Geschichte konstruieren, "weil sie bei mir als damaliger Trainer nicht oder nur wenig gespielt haben“, sagte Petersen.