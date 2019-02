Weydandt macht klare Ansage beim NFV-Neujahrsempfang: "Bleiben drin in der Liga"

Welche Wege führen in die Bundesliga? Zwei, die unterschiedliche Pfade eingeschlagen haben, aber dennoch beide angekommen sind, waren gestern Abend die Stargäste beim Neujahrsempfang des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) in Barsinghausen. Hendrik Weydandt – der „Miro Klose der Gegenwart“, wie NFV-Präsident Günter Distelrath den 96-Profi nannte, weil er wie der Ex-Torjäger keine Minute in Auswahlteams gespielt hat – und im Unterschied dazu Johannes Eggestein. Der 20-Jährige lernte im Werder-Internat und durchlief die deutschen U-Nationalteams, aktuell kickt er in der U21 und in Bremen.

Das sind die Bilder vom Neujahrsempfang des NFV in Barsinghausen: Hendrik Weydandt spricht auf der NFV-Bühne. ©

"Sonntag in Stuttgart ist ein guter Zeitpunkt, die Wende zu schaffen"

Weydandt hätte bereits in der C-Jugend als 14-Jähriger zu 96 wechseln können, „aber das war kein Thema für mich“. Im Sommer 2018 ging er dann vom 1. FC Germania Egestorf/Langreder zur U23 von 96. „Im Hinterkopf, aber nicht fest geplant“ hat er den Aufstieg zu den Profis. Mittlerweile ist sein Marktwert auf eine Million Euro gestiegen, der von „Jo-Jo“ Eggestein liegt bei vier Millionen. „Geld ist mir nicht egal, aber ich bin nicht so ein materialistischer Mensch, der darauf wartet, das das Geld auf dem Konto ist“, sagte Weydandt. Die Fans warten aber darauf, dass sich bei 96 endlich was dreht. „Sonntag in Stuttgart ist ein guter Zeitpunkt, die Wende zu schaffen“, meinte der Stürmer: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der ersten Liga bleiben.“ Weydandt outete sich auch als Bayern-Fan. „Seit Sommer habe ich das unterdrückt, aber mal für die Münchner zu spielen, sei halt „ein Traum“.

"Die Basis fragt sich, ob das noch ihr Fußball ist"