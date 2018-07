Wie 2010 und 2014: So prägend beeinflusst Pep Guardiola die WM 2018

Anzeige

Als Spieler hat Pep Guardiola nur eine einzige WM bestritten, es war ein eher trostloses Kapitel in seiner Karriere. 1994 war das, mühsam kämpften die Spanier sich durch die Vorrunde, um nach einem 1:2 im Viertelfinale gegen Italien als enttäuschte Verlierer abzureisen. Guardiola wurde in zwei Vorrundenpartien aufgestellt, wurde in beiden Spielen ausgewechselt, das war’s. Und dennoch ist der heutige Trainer von Manchester City eine prägende Figur der WM-Historie, man kann sogar die Ansicht vertreten, dass kein anderer Mensch einen größeren Einfluss auf die drei jüngsten Turniere hatte, ohne auch nur bei einem Spiel persönlich anwesend gewesen zu sein.

Pep als Inspirationsquelle​

Als die Spanier 2010 den Titel gewannen, trainierte Guardiola den FC Barcelona, sechs seiner Spieler standen im Finale, und die Mannschaft spielte den dominanten Kombinationsfußball, den der Katalane in den Jahren zuvor in seinem Klub zur Perfektion vollendet hatte. Vier Jahre später arbeitete er beim FC Bayern, hatte einen prägenden Einfluss auf die ganze Bundesliga, auch für Deutschland standen sechs Pep-Spieler in der Endspiel-Startelf. Und Bundestrainer Joachim Löw hat die Guardiola-Teams immer als große Inspirationsquelle beschrieben.

Pressestimmen: So feiert England Guardiola und Manchester City "Danke, José! Guardiola feiert, nachdem eine fade Niederlage für Mourinhos United seiner Mannschaft den Premier-League-Titel bringt." © Times "Wenn City die Dynastie erschaffen will, nach der sich der Klub sehnt, dann muss Erfolg auf europäischer Bühne das nächste Ziel sein. Der Verein hat ein Level erreicht, wo der Gewinn der Champions League ein ernstes Ziel sein muss. Das ist leichter gesagt als getan. Doch es ist nicht Guardiolas Art, sich auf dem Ruhm dieser Saison auszuruhen. " © Times "Sonderzustellung! City holt durch eine sensationelle United-Niederlage den Titel – und will mehr." © Guardian "City kann einen Platz in der Ruhmeshalle der großen Mannschaften erobern – und in unseren Herzen. Es ist schwer, Teams aus unterschiedlichen Zeiten zu vergleichen. Aber Citys Mannschaft ist eine der besten überhaupt." © Guardian "Meister beim Teetrinken! Pep ist auf dem Golf-Platz, bevor United mit einer Niederlage City die Meisterschaft schenkt. „Jetzt müssen wir die Premier-League-Krone verteidigen“, sagt Vincent Kompany." © Sun "Pep bekommt den Pokal auf dem Silberteller serviert. In der Vorwoche hat Manchester United dem Stadtrivalen noch die Party versaut mit dem erstaunlichen Comeback im Derby. Aber gestern war es der ultimative Reinfall. Die Mannschaft schenkte City mit einer erbärmlichen Leistung den Titel." © Sun "Meister! (v.l.: Ederson, Vincent Kompany, Sergio Agüero, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, David Silva, Leroy Sané, Pep Guardiola)." © Manchester Evening News "Seid gewarnt: Das ist erst der Anfang! Die Wahrheit ist, dass dies noch lange nicht das Ende für Pep Guardiola und sein fabelhaftes, befreit aufspielendes, manchmal sonderbares Team ist. Es ist ein leuchtender Neubeginn. Deshalb sollte der Rest der Premier League große Angst haben." © Manchester Evening News

Anzeige

Auch Southgate ist von Guardiola begeistert

Nun könnte mit England zum dritten mal in Folge ein Land Weltmeister werden, in dessen nationaler Liga der 47-Jährige zum Zeitpunkt des Triumphes arbeitet. Ähnlich wie Löw 2014 ist auch der englische Trainer Gareth Soutgate begeistert von Guardiola und den Impulsen, die von dem Spanier kommen. „Durch die Art und Weise, wie er sein Team spielen lässt, hat er einen großen Einfluss, dieser Stil ist vollkommen anders als alles, was wir in England zuvor von den Spitzenklubs gesehen hatten“, sagt Southgate.

Und dabei geht es nicht nur um Grundfragen wie Guardiolas Philosophie vom Ballbesitzspiel, das die Engländer längst nicht so konsequent adaptiert haben wie die deutschen Weltmeister von 2014. Inspirierend ist vor allem die analytische Herangehensweise, das Paradigma, Fußball als Trainerspiel zu begreifen und die Überzeugung, dass intelligente strategische Ideen, über Sieg und Niederlage entscheiden können.

Best-of: Der Twitter-Hashtag #GarethSouthgateWould feiert Englands Trainer Ist Gareth Southgate der beste Mensch Englands? Geht es nach Twitter, dann lautet die Antwort Ja. Der SPORTBUZZER zeigt die besten Tweets. © Getty/Twitter Gareth Southgate würde immer dem Busfahrer danken, wenn er aussteigt. © Getty Natürlich würde Gareth Southgate auch den Fußball erst einmal fragen, ob er wirklich nach Hause kommen will. Und, ganz klar: Ohne das Einverständnis der Eltern ist nichts zu machen. © Getty Müßig zu erwähnen, dass selbst Veganer bei Gareth Southgates Grillpartys auf der sicheren Seite sind. © Getty Gareth Southgate würde dich sogar in die Stadt fahren, obwohl er eigentlich in die andere Richtung unterwegs ist. © Getty Gareth Southgate würde dir auch sagen, was er mit den Daten anstellt, die er aus den Cookies auf seiner Website generiert. © Getty Gareth Southgate würde dir seine Power-Bank überlassen, wenn er selbst nur noch eine Akkuleistung von einem Prozent hat. © Getty Du hast „Game of Thrones“ noch nicht gesehen, würdest das aber gern und versuchst, allen Spoilern aus dem Weg zu gehen? Dann ist Gareth Southgate für dich da. © Getty Gareth Southgate würde zur EM 1996 zurückreisen und nichts ändern, weil der Elfmeter-Fehlschuss gegen Deutschland ihn zu einem besseren Menschen gemacht hat. © Getty Gareth Southgate würde sich selbst trösten. © Getty Gareth Southgate würde den gleichen Preis wie alle im Restaurant zahlen, obwohl er keine Vorspeise hatte und nur Leitungswasser getrunken hat. © Getty Gareth Southgate würde dir auf dem Parkplatz entgegenkommen und dir sein Ticket überlassen – immerhin hat er noch eine Stunde auf der Karte und würde jetzt losfahren… © Getty Gareth Southgate würde anbieten, sich während deines Urlaubs um die Pflanzen zu kümmern. Wenn du zurück bist, stellst du dann fest, dass der Rasen gemäht ist und die Mülleimer auch draußen stehen. © Getty Gareth Southgate würde nach Mordor gehen. Einfach so. © Getty Gareth Southgate würde einen kleinen verletzten Vogel liebevoll großziehen und ihn Tag und Nacht umsorgen – bis er stark genug ist, zurück in die Wildnis zu fliegen. Im Winter würde er dann Körner auslegen und, eine heiße Schokolade trinkend, lächelnd durch das Fenster beobachten, wie derselbe Vogel zurückkehrt. © Getty

John Stones: „Mein Fußballgehirn auf ein anderes Niveau gehoben“

John Stones, der im Zentrum der englischen Dreierkette mit seinen Spieleröffnungen immer wieder den ersten Impuls für den Aufbau der Angriffe gibt, sagt, Guradiola habe sein „Fußballgehirn auf einen anderes Niveau gehoben“. Das Training unter diesem Fußball-Lehrer ist, „als habe sich eine Tür geöffnet, von der ich niemals ahnte, dass es sie überhaupt gibt“, erzählt der 24-Jährige. Das Dreierkettensystem der Engländer bei dieser WM ist eine Kopie der Abwehrformation, mit der Manchester City meist antritt, und die geradezu wissenschaftliche Vorbereitung von Elfmeterschießen, die den Engländern zu ihrem Sieg gegen Kolumbien im Viertelfinale verhalf, ist ebenfalls die Folge eines Umdenkens. Fußball wird in England seit einigen Jahren rationaler betrachtet, und Guardiola ist – ähnlich wie in seinen Bundesliga-Jahren – der König dieser Herangehensweise.

Spanische Ballbesitzverhältnisse im englischen Team

Und in manchen Momenten kopieren die Engländer sogar den extremen Ballbesitz der Spanier. In der letzten Viertelstunde der Vorrundenpartie gegen Tunesien kamen sie in dieser Kategorie auf 79 Prozent – ein Wert, wie ihn sonst eigentlich nur Spanien, der FC Barcelona oder Guardiola-Teams zusammenkombinieren. Belohnt wurde die Dominanz mit dem Siegtor in der Nachspielzeit. Der prägende Einfluss des Spaniers ist allgegenwärtig, wie bei Deutschlands WM-Märchen von 2014. Für ihn seien Guardiolas Bayern „in puncto Dominanz, Spielstärke, Raumaufteilung vorbildlich“ gewesen, sagte Löw danach. Und in den Jahren davor hätten ihn „die spanische Nationalelf und der FC Barcelona inspiriert“.

Internationale Pressestimmen: England besiegt Schweden und steht im WM-Halbfinale Die „Three Lions“ stehen im Halbfinale! Zum ersten Mal seit 1990 hat sich England für die Runde der letzten vier qualifiziert. Der SPORTBUZZER hat die besten Reaktionen der internationalen Presse gesammelt. © Getty England kann's kaum glauben: Die Daily Mail schreibt von den "Head Boys" (Kopf-Spieler), die "Schweden versenken" und lobt Torwart Jordan Pickford. Tenor: "Die 'Three Lions' marschieren weiter!" © Screenshot Der Guardian stimmt ein: "England schlägt Schweden und steht im ersten WM-Halbfinale seit 28 Jahren" © Screenshot Der Daily Mirror notiert: "Wir KÖNNEN die Welt beherrschen! England nur noch zwei Spiele von der Glorie entfernt, nachdem Dele Alli und Maguire Schweden besiegen und Southgates Helden ins Halbfinale führen" © Screenshot Auch die Sun weiß Bescheid: "Der Mittwoch ist frei! Die Fans drehen ab, nachdem England das erste WM-Halbfinale in 28 JAHREN klar macht" © Screenshot Aftonbladet aus Schweden trauert über das WM-Aus: "Schweden raus aus der WM - jetzt hört "Granen" in der Nationalmannschaft auf". Abwehrchef Granqvist beendet seine internationale Karriere. © Screenshot Die zweite Schweden-Zeitung Expressen ist auch fertig mit der Welt und schreibt: "Schwedens Traum endet bei der WM" © Screenshot VG aus Norwegen ist auch dabei und fühlt mit dem Nachbarn: "Gebeugte Schweden sind raus aus der WM" © Screenshot A Bola aus Portugal holt den Rechenschieber raus und stellt mit Blick auf die WM 1990 fest: "28 Jahre später steht England wieder im Halbfinale" © Screenshot L'Equipe aus Frankreich: "England umgeht die schwedischen Fallen und schafft es ins Halbfinale der WM" © Screenshot France Football meldet: "England diktiert gegen Schweden eine Absichtserklärung" © Screenshot De Telegraaf aus Holland: "Geduldig bricht England die schwedische Mauer" © Screenshot heute.at aus Österreich schreibt auch vom geknackten "Schweden-Beton" und wartet mit dem bekannten Fakt auf: Es ist das erste englische Halbfinale seit 1990. © Screenshot Und die Kronen Zeitung ist beeindruckt. Die englischen Löwen können wieder brüllen! © Screenshot Die Marca aus Spanien meint mit Blick auf die Kopfballtore von Maguire und Alli: "England hat die Weltmeisterschaft im Kopf" © Screenshot Blick aus der Schweiz widmet dem englischen Sieg auch die Titeloptik. © Screenshot Die Bild freut sich mit den Engländern - und lobt Keeper Pickford, der sensationell hielt. © Screenshot

Walker: Guardiola hat die Denkfähigkeit der Spieler erweitert