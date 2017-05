"Wie Affen": So reagiert Mario Gomez auf die Beleidigungen

"Mario Gomez ist ein H...sohn, Mario Gomez ist ein H...sohn" , sangen einige Eintracht-Fans im Relegations-Rückspiel gegen den VfL Wolfsburg im Stadion in Braunschweig. Inzwischen reagierte der Nationalstürmer genervt von den Fan-Idioten, die auch mit Böller-Würfen und einem Platzsturm negativ auf sich aufmerksam machten: "Ich kann nichts mit dem Hass im Fußball anfangen" , sagte er.

Unverständnisvoll verwies er auf die Anschläge in Manchester vor einigen Tagen: "Nach den fürchterlichen Anschlägen in Manchester liegen wir uns alle in den Armen, und ein paar Tage später verhalten wir uns selber wie Affen. Das ist traurig."