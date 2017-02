„Wie ein Hühnerhaufen“: Fan-Reaktionen auf die erste Hälfte von 96 in Dresden

Schlechter Auftakt für Hannover 96 im Zweitliga-Spitzenspiel bei Dynamo Dresden. Es steht zwar noch torlos 0:0-Unentschieden, doch die „Roten“ hatten bereits mehrfach Glück, dass die Sachsen den Ball nicht im Tor unterbringen konnten. Erich Berko (6.), Marvin Stefaniak (11.) und Aias Aosman (33.) vergaben große Möglichkeiten.

Philipp Tschauner, der gerade erst seinen Vertrag an der Leine verlängert hat, präsentiert sich in Dresden bisher in einer überragenden Form. Einmal rettete Florian Hübner, der das erste Mal von Beginn an randurfte, in letzter Sekunde vor Aosman.

Die Kommentare auf Twitter sind entsprechend