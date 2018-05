"Wie eine Familie": Das sagt Salif Sané zu seinem Abschied bei Hannover 96

In wenigen Tagen startet 96-Verteidiger Salif Sané in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Russland. Dort will der Abwehrspieler mit dem Senegal glänzen wie zuvor auch bei Hannover 96. In die HDI-Arena kehrt der künftige Schalker erst in der kommenden Saison zurück - allerdings in den blauen Farben des Gegners. Die Stadt, den Verein, die Menschen wird er jedoch nicht so schnell vergessen, sagte er nun in einem Interview, das Hannover 96 am Sonntag auf seiner Homepage veröffentlichte.

​"Es war unnormal"

"Die ganze Mannschaft ist wie eine Familie für mich", betont dort der 27-Jährige. Er habe viele schöne Momente bei 96 erlebt, der emotionale Abschied nach dem Spiel gegen Berlin sei für ihn aber der Höhepunkte gewesen. "Ich habe keine Worte für diesen Moment. Es war unnormal", beschreibt Sané die Szenen nach dem Abpfiff.