Klappt´s wie gegen Nürnberg? Hannover 96 steht beim VfB Stuttgart unter Druck

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ lautet ein bekanntes Sprichwort. Und die haben einige im Fall von Hannover 96 noch nicht aufgegeben. Wie das kleine Mädchen auf dem Foto, das ein Plakat hochhält: „Ja, wir schaffen das“ steht darauf. Eine Überprüfung dieser Aussage findet am Sonntag (15.30 Uhr) in Stuttgart statt, wenn 96 im Kellerduell auf den VfB trifft. „Es ist ein wichtiges Spiel“, sagte Trainer Thomas Doll. „Es wäre sehr, sehr wichtig, wenn wir uns so präsentieren, dass wir auch die Chance haben, gewinnen zu können.“ Bei einem Sieg steigt die Hoffnung, dass es in Hannover auch in der kommenden Saison noch Erstligafußball zu sehen gibt. Bei einer Niederlage ist der VfB, der aktuell auf dem Relegationsplatz steht, bereits fünf Punkte weg. Das Plakat des kleinen Mädchens müsste dann fast in „Wie können wir das noch schaffen?“ geändert werden ...

Der Glauben von Thomas Doll an die erste Liga mit 96 ist ungebrochen. Der Trainer versprüht weiterhin Optimismus trotz vieler Nackenschläge. Den letzten gab es erst am Donnerstag, als Linksverteidiger Matthias Ostrzolek mit dem Krankenwagen und mehreren Rippenbrüchen vom Trainingsplatz abtransportiert werden musste. "Eine ganz entscheidende Woche mit dem Ziel in Stuttgart" Für Doll ist 96 die härteste Prüfung in seiner Trainerkarriere, wie er unlängst zugeben musste. Nach zuletzt zwei 0:3-Niederlagen gepaart mit ganz schwachen Leistungen muss der Trainer seine Profis für das wichtige Kellerduell beim VfB neu motivieren. „Für uns ist das eine ganz entscheidende Woche mit dem Ziel in Stuttgart. Dass wir zeigen, dass wir gewillt sind, in dieser Liga bleiben zu wollen“, so Doll. Doll erinnert sich an Nürnberg-Spiel Aussagen, die zeigen, wie wichtig die Partie ist. „Das ist ein unmittelbarer Konkurrent. Wenn wir gewinnen, sind wir aber auch nicht gerettet“, sagte Doll. „Nichtsdestotrotz wissen wir – und das haben wir auch schon vor dem Nürnberg-Spiel gehabt – , wie wir mit solchen Situationen umgehen. Die Jungs haben damals dem Druck standgehalten.“

Die Sonntagsspiel-Bilanz von Hannover 96 nach dem Wiederaufstieg: Seit dem Wiederaufstieg im Sommer 2017 absolvierte Hannover 96 insgesamt 13 Bundesligaspiele an einem Sonntag. Dabei gewannen die Roten nur zweimal, spielten fünfmal remis und hatten sechsmal das Nachsehen. Auch das Torverhältnis von 12:24 aus diesen Partien macht 96 keine großen Hoffnungen für das Duell mit Stuttgart. Das sind die 96-Sonntagsbegegnungen seit dem Wiederaufstieg. ©

Weinzierl gibt sich selbstsicher 2:0 hat 96 gegen die Franken gewonnen. Geglänzt haben Kapitän Waldemar Anton & Co. dabei nicht – und das ist auch am Sonntag nicht zu erwarten. Das Spiel wird im Kopf entschieden, und da scheinen die Stuttgarter nach den jüngsten Auftritten gegen Leipzig und Bremen etwas gefestigter zu sein. „Hannover hat, bei allem Respekt, nicht die Qualität von Leipzig. Wenn wir die gleiche Leistung abrufen können wie gegen RB oder wie in Bremen, dann haben wir alle Chancen zu gewinnen“, sagte VfB-Trainer Markus Weinzierl selbstsicher. Dazu kommt die unsägliche 96-Auswärtsserie von 23 Spielen ohne Sieg in der Fremde, die Doll auch nicht mehr hören kann. „Wenn man das ständig vorgehalten bekommt, ist das auch nicht so angenehm. Wir starten den nächsten Anlauf“, so der 96-Trainer.

Die letzten Partien zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart: Das Hinspiel der laufenden Saison lief gut für Hannover 96. Der VfB Stuttgart konnte mit 3:1 besiegt werden. Die Tore für die Roten erzielten Bobby Wood (zwei) und Ihlas Bebou, für den VfB traf Mario Gomez. ©

Walace ist wieder dabei Personell kann Doll wieder auf Walace zurückgreifen. Der Brasilianer hat seine Gelbsperre abgesessen und dürfte in die Startelf zurückkehren. Für den Kader könnte Linton Maina nach seiner langen Knieverletzung wieder ein Thema werden. Der Flügelflitzer war erst unter der Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. „Er tut uns gut. Ich kann mich erinnern, dass ich auch nicht viele Trainingseinheiten brauchte, um wieder dabei zu sein“, sagte Doll. Ob mit oder ohne Maina: Doll steht in Hannover vor entscheidenden Wochen. Den Anfang macht am Sonntag Stuttgart. Hoffentlich kann das kleine Mädchen nach der Partie auch noch an ihre Worte auf dem Plakat glauben ...

