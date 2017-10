Wie im Rausch: Holstein Kiel feiert Zweitliga-Rekord

Anzeige

Das nächste Fußball-Feuerwerk, die nächste Kieler Zweitliga-Gala! 10201 Zuschauer staunten am Sonnabend im Holsteinstadion erneut Bauklötze: Mit 3:0 (2:0) fertigten die ab der 20. Minute turmhoch überlegenen, vor Selbstbewusstsein und Kreativität strotzenden Störche den renommierten VfL Bochum ab. Das Eigentor des Jahrzehnts von VfL-Keeper Manuel Riemann (22.) sowie die Treffer der überragenden KSV-Akteure Rafael Czichos (42.) und Dominick Drexler (68.) bescherten den Nordlichtern den dritten Heimerfolg dieser Saison – den ersten ohne Gegentor.

​ „Schon jetzt 19 Punkte! Wenn mir das einer vorher gesagt hätte, hätte ich gefragt: Bist du verrückt?“

- Wolfgang Schwenke, Holstein-Geschäftsführer

Statistische Bestmarken pflastern den Holstein-Weg. Sechs Siege in neun Spielen sind neuer Rekord für einen Aufsteiger im Bundesliga-Unterhaus. In den 34 Punkt-, Pokal- und Testspielen seit dem 1:2 in Osnabrück am 10. März, dem Beginn des Höhenfluges der Störche, kassierten die Schützlinge von Erfolgstrainer Markus Anfang lediglich zwei Niederlagen. Mit 19 Zählern und der besten Offensive der Liga (21 Treffer) thronen die Nordlichter zumindest bis heute Abend an der Tabellenspitze. Und starten nach der Länderspielpause am 15. Oktober in Heidenheim in jedem Fall von einem der beiden direkten Aufstiegsränge in die zweite Hälfte der Hinserie. Fast surreal, der Wahnsinn!

„Schon jetzt 19 Punkte! Wenn mir das einer vorher gesagt hätte, hätte ich gefragt: Bist du verrückt?“, meinte der Kaufmännische Geschäftsführer Wolfgang Schwenke völlig losgelöst. Während der Kieler Anhang die Vorstellung in ihrem Theater der Träume in vollen Zügen genoss, wähnten sich die gut 1000 Schlachtenbummler im Horrorkabinett. 20 Minuten lang besaßen die Westdeutschen die Spielkontrolle, dann hatte Riemann unfreiwillig seinen großen Auftritt. Einen Rückpass von Danilo Soares (22.) wollte der 29-Jährige elegant mit dem Außenspann seines linken Fußes stoppen. Der Versuch geriet zur Slapstick-Einlage, die Kugel rollte zur Kieler Führung ins Netz. „Der Ball verspringt mir in dem Moment, in dem ich überlegen will. Und dann schieße ich mir das Ding ins eigene Tor. Das habe ich so auch noch nicht gesehen oder erlebt“, haderte der Unglücksrabe.

Finales Bonbon: Dominick Drexler tunnelt VfL-Torwart Manuel Reimann zum 3:0-Endstand. © Uwe Paesler

Als „Dosenöffner“ beschrieb Störche-Verteidiger Patrick Herrmann später diese Szene mit Knackpunkt-Charakter. Das offenkundig fragile Bochumer Mannschaftsgebilde zerfiel fortan in seine Einzelteile, die Spiel-Lust des Holstein-Ensembles steigerte sich auf der Gegenseite von Minute zu Minute. Und als Dominic Peitz einen präzise getretenen Eckstoß von Steven Lewerenz in den Fünfmeterraum des VfL verlängerte, stand Czichos (42.) goldrichtig, um die einstudierte Standardvariante per Abstauber mit dem 2:0 zu krönen. Es war zugleich das erste Zweitliga-Tor des „Capitano“.

​ „Für viele ist das eine Selbstverständlichkeit, aber das ist es nicht. Wir müssen uns auch weiterhin alles hart erarbeiten. Es gibt keine Selbstläufer“

- Markus Anfang, Holstein-Cheftrainer

Was die Störche nach dem Seitenwechsel auf den Rasen zauberten, riss die Kulisse schlicht von den Sitzen. Hinten kompromisslos und diszipliniert, vorne Raffinesse, Kombinationswirbel, Turbo-Umschaltspiel und Fernschüsse – Qualitätssiegel „oberstes Zweitliga-Regal“! Die Holstein-Profis berauschten sich an ihren eigenen Fähigkeiten. Das von Alexander Mühling eingeleitete 3:0 durch Drexler (68.), der bei seinem fünften (!) Saisontreffer Riemann aufreizend frech tunnelte, drückte zahlenmäßig nur ungenügend die Dominanz der Kieler aus. Marvin Ducksch (26., 44., 61.), Lewerenz (8., 54., 63.), Mühling (37. 48. mit einem Super-16-m-Volley), Kingsley Schindler (40.) und der eingewechselte Tom Weilandt (90.) besaßen Möglichkeiten zu einem Kantersieg. Wie auch Drexler, der in der 56. Minute nach einem Monster-Solo durch den Gästestrafraum vergeblich auf den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Patrick Alt wartete und vier Meter vor dem Tor den Abschluss verpasste.

25:4 Torschüsse, 9:1 Ecken, 61 Prozent Ballbesitz, 83 Prozent Passquote – Zahlen, die aus Kieler Sicht von einem Klassenunterschied zeugen. Und die Gäste? Die hatten in Durchgang zwei ihre aufregendsten Momente bei einem falschen Einwurf des gebürtigen Kielers und Ex-Nationalspielers Sidney Sam sowie der Gelb-Roten Karte für Johannes Wurtz (71.) nach einem Brutalo-Foul an Lewerenz. „Gegen Holstein kann man mal verlieren“, skandierten die Störche-Fans. Auch wegen dieser euphorischen Ausbrüche musste sich Anfang – stellvertretend für die sportliche Leitung der Kieler – beim Kampf um die Bodenhaftung verbal mächtig ins Zeug legen. „Für viele ist das eine Selbstverständlichkeit, aber das ist es nicht. Wir müssen uns auch weiterhin alles hart erarbeiten. Es gibt keine Selbstläufer“, sagte der 43-Jährige im Brustton der Überzeugung. Wohl wissend, dass die Konkurrenz die Störche spätestens seit Sonnabend im Visier hat.

