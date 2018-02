Wie Paulo Rink in Deutschland: Diese Fußballer wurden eingebürgert!

Dreizehn Spiele absolvierte Paulo Rink in der deutschen Nationalelf, zu mehr reichte es nicht. Er schießt dabei kein einziges Tor. Und dennoch: Der gebürtige Brasilianer und ehemalige Spieler von Leverkusen, Cottbus und Nürnberg ist einer von vielen, die die Staatsbürgerschaft wechselten um für eine andere Nationalmannschaft zu spielen. Wir haben die berühmtesten Fußball-Migranten zusammengestellt. © imago/Dahmen

Schon sehr früh werben Verbände um Spieler anderer Nationen: Vor der WM 1934 in Italien bemüht sich der italienische Diktator Benito Mussolini darum, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen - und bedient sich dafür in Südamerika: Bei der WM 1930 noch mit Argentinien im Finale, wird Luis Monti (2. v. li.) der erste Spieler, der in zwei aufeinanderfolgenden WM-Finals spielt. Auch die drei anderen Argentinier Enrique Guaita, Raimundo Orsi und Atilio De Maria werden für das Turnier eingebürgert - mit Erfolg: Mit Italien werden sie bei der "Heim-WM" Weltmeister. © imago/United Archives International

Auch zwei der Größten aller Zeiten wechselten die Nationalfarben: Die Real-Madrid-Legenden Alfredo di Stefano (links) aus Argentinien und Ferenc Puskas (rechts) aus Ungarn sind in den 50er-Jahren in ihren Heimatländern in Ungnade gefallen und spielen daraufhin für ihre Wahlheimat Spanien. Di Stefano hatte zwischenzeitlich sogar noch kurz für Kolumbien und somit insgesamt für drei Länder gespielt. © imago/United Archives International

Die Migrationsbewegungen im Rahmen der großen Kriege des 20. Jahrhunderts hatten ebenso ihren Einfluss: Der deutsche Weltmeister von 1954 Josef "Jupp" Posipal (Mitte) war Teil einer deutschstämmigen Minderheit im heutigen Rumänien, den sogenannten "Donauschwaben". Im Rahmen der "Heim-ins-Reich"-Kampagne des Nazi-Regimes kommt er nach Hannover und reift beim Oberligisten Arminia Hannover zum Nationalspieler. © imago/Pressefoto

Bei einem anderen deutschen Weltmeister ist der Fall weniger dem Weltgeschehen geschuldet und doch nicht minder kurios: Im WM-Finale 1974 bereitet er nämlich das entscheidende Tor zum 2:1 gegen sein Heimatland vor - Bonhof ist eigentlich Holländer. Der langjährige Gladbacher kommt aus Emmerich kurz vor der Grenze zu den Niederlanden. Sein Großvater ist Niederländer, weswegen er den niederländischen Pass besitzt. Er spielt trotzdem ab der Jugend für die deutsche Auswahl und wird daraufhin auch eingebürgert. © imago/Horstmüller

In den 90er-Jahren macht sich die Globalisierung im Fußball breit und die Bundesliga wird internationaler. So verschlägt es 1995 Sean "Crocodile" Dundee aus Südafrika zum Karlsruher SC. Weil er sich beim KSC zu einem der besten Stürmer der Bundesliga mausert und zeitgleich in der deutschen Nationalmannschaft Torflaute herrscht, wird Dundee Anfang 1997 eingebürgert. Um sich diese Möglichkeit offen zu halten, hat er 1995 beim Aufwärmen eine Verletzung vorgetäuscht, erwäre sonst zu seinem ersten Einsatz für die Auswahl von Südafrika gekommen - Gegner in dem Spiel: ausgerechnet Deutschland. Zu einem Länderspiel schafft es das "Krokodil" übrigens nie. © dpa

Ähnlich wie für Paulo Rink ist später auch für Deco in einer starken brasilianischen "Seleção" kein Platz. Da er 2003 aber lange genug in Portugal gewohnt hat, wird er eingebürgert und entgegen einiger Proteste - unter anderem von Luis Figo - ins Nationalteam berufen. Im darauffolgenden Jahr schafft er es mit Portugal bis ins Finale der EM, das überraschend gegen Otto Rehagels Griechen verloren geht. Insgesamt bestreitet der offensive Mittelfeldspieler 75 Partien für Portugal. © dpa

Ganz pragmatisch hielt es Mauro Camoranesi mit seinem Nationalitäten-Wechsel: "Ich bin in der italienischen Nationalelf gelandet, weil Bielsa, der Argentinien trainierte, mich nicht berufen hat, wohl aber Trapattoni." 2006 gewinnt der gebürtige Argentinier mit der Squadra Azzurra den WM-Titel in Deutschland. © dpa

Gerald Asamoah kommt 1990 aus Ghana nach Hannover. Über Hannover 96 schafft er es zum FC Schalke 04 und nach seiner Einbürgerung 2001 zum ersten deutschen Nationalspieler, der in Afrika geboren wurde. © dpa

Dass gerade die Brasilianer für die Naturalisierungen besonders beliebt sind zeigen auch Pepe (li.), der seit 2007 für Portugal spielt und 2016 mit den Portugiesen Europameister wird und auch... © dpa

... Cacau! Der langjährige Stuttgarter Stürmer besteht 2009 den Einbürgerungstest und wird im Jahr darauf von Jogi Löw prompt mit zur WM genommen, trifft dort sogar doppelt. © dpa

Außerdem Diego Costa, der in Brasilien nicht zum Zuge kam und deswegen seit 2013 für seine Wahlheimat Spanien aufläuft... © dpa

... sowie Thiago Motta, der aufgrund seines italienischen Großvaters seit 2011 für Italien auflaufen darf, obwohl er mit der brasilianischen U23 2003 den Gold Cup bestritten hat. © Valerio Pennicino/Getty Images

In jüngerer Zeit sind Einbürgerungen allerdings generell ein wenig in den Hintergrund getreten. Vielmehr kommen Spieler in den Einwanderungsländern häufig in die Lage sich zwischen zwei Nationalmannschaften entscheiden zu können, weil die Eltern aus verschiedenen Ländern kommen. Prominente Beispiele dafür sind unter anderem WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose, dessen Mutter aus Polen kommt... © dpa

... ganz genau wie bei Lukas Podolski, der mit 130 Nationalspielen auf Platz 3 der Rekordnationalspieler steht. © dpa

Außerdem Mesut Özil, der neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die türkische besitzt...

... oder John Anthony Brooks, der - obwohl in Berlin geboren - für die USA spielt, wo sein Vater herkommt. © Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Neben den tatsächlich eingebürgerten Spielern, gibt es auch eine Reihe skurillerer Einbürgerungen, die nicht zustande kamen - allen voran Ailton: Der "Kugelblitz" strebte, weil er in der brasilianischen Elf ohne Einsatzchance war, eine Einbürgerung in Deutschland an. Als Bundestrainer Rudi Völler dem einen Riegel vorschob, wollte er für Katar auflaufen - die FIFA schob dem jedoch einen Riegel vor: Spieler dürften nicht für ein Land auflaufen, zu welchem ihnen jeder Bezug fehlt. Dasselbe wie Ailton wollte auch sein Landsmann Lincoln von Schalke 04 2005 erreichen - auch ihm erteilte der Bundestrainer (seinerzeit Jürgen Klinsmann) eine Absage. © dpa

Deutlich knapper war es da bei Rafinha: 2015 herrschte in der Nationalmannschaft akuter Außenverteidiger-Mangel, sodass eine Einbürgerung des Brasilianers für die DFB-Elf ernsthaft in Betracht gezogen wurde. Da er allerdings für die brasilianische U20 schon WM-Spiele bestritten hatte ohne den deutschen Pass besessen zu haben, scheiterte der Versuch. © Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images