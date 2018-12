Wie soll Hannover 96 den Düsseldorfer Sturmflitzer Dodi Lukebakio stoppen?

2016/17: Beim jüngsten Aufeinandertreffen beider Vereine in der 2. Bundesliga hatte Hannover 96 in der Düsseldorfer ESPRIT Arena in der ersten Halbzeit Chancen für zwei Spiele, traf allerdings nur durch Kenan Karaman, der mittlerweile im Trikot der Fortuna kickt. Auch der Düsseldorfer Torschütze zum 1:1, Ihlas Bebou, hat mittlerweile die Seiten gewechselt und spielt nun im Trikot der Roten. Felipe brachte die Gäste abermals in Front und flog knapp zehn Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ende konnten die Roten froh sein, dass es beim 2:2 zumindest noch für einen Punkt reichte. ©