Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf den FC Sevilla. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag. Das Hinspiel bestreiten die Münchner in Sevilla am 3./4. April, das Rückspiel findet eine Woche später in der Allianz Arena statt. Der Verein aus dem Südwesten Spaniens gilt, insbesondere im Europapokal, als unangenehmer Gegner. Die Andalusier haben zuletzt dreimal in Folge die Europa League gewonnen - Rekord. In der Champions League war zuletzt im Achtelfinale (2016/17 gegen Leicester City) und in der Gruppenphase (2015/16 gegen Manchester City, Juventus Turin und Borussia Mönchengladbach) Endstation. Das letzte Team, das den FC Sevilla in der Europa League ausschalten konnte, war übrigens ein deutsches: Hannover 96 in der Qualifikationsrunde 2011/12.