Wieder 3:2 – Tribseeser SV bezwingt SV Prohner Wiek

Prohn. Der Tribseeser SV hat das Lokalduell in der Fußball-Landesklasse beim SV Prohner Wiek gewonnen. Am Mittwoch setzte sich die Elf von Trainer Karsten Topka, wie schon am Sonntag gegen Barth mit 3:2 durch. Damit gewinnt der TSV nach dem Pokalsieg im August (5:2) auch das zweite Duell der Saison gegen Prohn.