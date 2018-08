Wieder kein Großer! BSG Chemie Leipzig im DFB-Pokal gegen Paderborn

Leipzig. Das hatten sich viele Fans der BSG Chemie Leipzig anders erhofft. Die Leutzscher treffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den SC Paderborn. Als Oberligist haben die Grün-Weißen Heimrecht, dürfen im Alfred-Kunze-Sportpark antreten. Gespielt wird auf jeden Fall an einem Wochentag. Der Rahmenspielplan sieht den 30. und 31. Oktober als mögliche Austragungstermine vor. An beiden Tagen werden jeweils vier Partien um 18.30 Uhr und vier weitere um 20.45 Uhr angepfiffen.