Wieder Tonprobleme bei Sky! Frank Buschmann nicht zu hören - so reagiert das Netz

Nicht zum ersten Mal Probleme bei Sky

Es ist nicht das erste Mal, dass der Pay-TV-Sender massive Probleme mit dem Ton hat - es zieht sich durch die gesamte Saison. Im September war bereits Buschmann betroffen, als beim Spiel RB Leipzig gegen AS Monaco ebenfalls nicht zu hören war. In dem Fall kommentierte "Buschi" allerdings in der Konferenz aus dem Sky-Studio in Unterföhring. Damals echauffierte er sich: "Wenn ich hier meine schlauen Sätze hier spreche, höre ich die in zwei Sekunden nochmal. Wir bitten das zu entschuldigen und versuchen das hinzubekommen. Denn so macht das keinen Sinn. Wir arbeiten an den Tonproblemen..."